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Адвокат прокомментировал судебное заседание по делу Винника
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Адвокат прокомментировал судебное заседание по делу Винника 

RT на русском 29 минут назад
Фото: RT на русском
Тимофей Мусатов, адвокат задержанного в Греции по запросу США россиянина Александра Винника, в беседе с RT прокомментировал заседание по выдаче его подзащитного Франции.
По его словам, защита Винника сделала заявление, что в связи с грубейшими нарушениями права на защиту, не предоставление документов со стороны Франции, которые подтверждали бы его виновность, а также в связи с плохим состоянием обвиняемого, необходимо отложить судебное заседание.
Мусатов отметил, что суд отказал в данном прошении, сделав лишь небольшой перерыв.
«Мы думаем, что решение уже предопределено, и его планируют к высылке во Францию. В связи с этим будут предприняты сверхкардинальные меры правопорядка, дабы попробовать вернуть всё в правовое русло», — сказал адвокат.
Он добавил, что, по его мнению, используя европейский ордер, французы хотят ускорить процесс экстрадиции Винника в США.
27 июня стало известно, что Франция объявила задержанного в Греции по запросу США россиянина Александра Винника в розыск и потребовала его выдачи.
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