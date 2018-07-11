Адвокат прокомментировал судебное заседание по делу Винника

По его словам, защита Винника сделала заявление, что в связи с грубейшими нарушениями права на защиту, не предоставление документов со стороны Франции, которые подтверждали бы его виновность, а также в связи с плохим состоянием обвиняемого, необходимо отложить судебное заседание.

Мусатов отметил, что суд отказал в данном прошении, сделав лишь небольшой перерыв.

«Мы думаем, что решение уже предопределено, и его планируют к высылке во Францию. В связи с этим будут предприняты сверхкардинальные меры правопорядка, дабы попробовать вернуть всё в правовое русло», — сказал адвокат.

Он добавил, что, по его мнению, используя европейский ордер, французы хотят ускорить процесс экстрадиции Винника в США.

27 июня стало известно, что Франция объявила задержанного в Греции по запросу США россиянина Александра Винника в розыск и потребовала его выдачи.