Как свинья выдала «принца»

Мошенник 30 лет притворялся принцем и прокололся на свинине

США задержан 47-летний мошенник, который около 30 лет выдавал себя за наследного принца Саудовской Аравии , пока его не подвела любовь к свинине. Последней и роковой для псевдо-принца стала сделка с предпринимателем Джеффри Саффером, которому он обещал вложить $400 млн в сеть гостиниц.

Американский мошенник Энтони Жиньяк притворялся членом королевской семьи Саудовской Аравии с 1991 года, манипулируя людьми и заключая выгодные для себя сделки. Если его и ловили, то он выходил на свободу под залог. Однако от последствий махинации, которую он провернул в марте 2017 года, «принц», кажется, уже так легко не отделается.

Продолжая играть роль наследника престола, Жиньяк собирался заключить сделку с американским предпринимателем Джеффри Саффером, «вложив» в его курорт $400 млн Свой образ мошенник продумал до деталей. На заключение сделки фейковый принц приехал на новом Ferrari с дипломатическими номерами, которые, как выяснилось позже, он приобрел на интернет-аукционе Ebay

В августе уже сам Саффер остановился в пентхаусе Жиньяка, где тот показал ему фальшивую выписку со счета в банке Дубая на $600 млн Как сообщает издание Daily Mail, позже они встретились для переговоров в городе Аспен , где «принц» выдал себя во время ужина. Хозяин дома заметил, что его гость налегает свинину. Мясо свиньи запрещено к употреблению исламом, и настоящий саудовский принц никак не мог бы себе позволить нарушить религиозные нормы. Саффер попросил службу безопасности проверить мошенника, и та практически сразу разоблачила обман.

После жалобы Саффера правоохранительные органы Флориды начали собственное расследование в отношении давно мозолившего глаза «саудовского принца». В ноябре 2017 года Жиньяка задержали в аэропорту, куда он прибыл под чужим именем. В его квартире в Майами нашли те самые поддельные дипломатические номера, визитки на разные имена, тысячи долларов наличными и финансовые документы на имя члена саудовской королевской семьи.

В мае 2018 года мошенник во всем сознался и признал вину в краже личности с отягчающими обстоятельствами с целью совершения мошенничества. Ожидается, что приговор ему вынесут в августе.

47-летний Энтони Жиньяк родился в Колумбии , но был усыновлен американской семьей и вырос в США.

В 2008 году он уже был осужден за мошенничество, когда нанес ущерб отелю и еще нескольким компаниям в размере $10 тыс., однако вышел на свободу под залог.

В январе этого года в американском штате Луизиана полиция арестовала еще одного принца-самозванца. Мошенник рассылал сотни тысяч электронных спам-писем, в которых часто представлялся нигерийским принцем и просил помощи. Псевдо-принцу оказалось 67 лет, а с Африкой светлокожего пенсионера связывает только грамотно продуманный образ несовершеннолетнего наследника нигерийского престола.

Майкл Нью был обвинен как минимум в 269 эпизодах мошенничества и отмывания денег. Однако это всего лишь случаи, по которым полиция получила жалобы — общая сумма, которую заработал злоумышленник, может исчисляться миллионами долларов.

Типичное письмо от «нигерийского принца» рассказывало историю несовершеннолетнего наследника, получившего несколько миллионов долларов, которые необходимо срочно обналичить. На ломаном английском он обращался к потенциальной жертве и склонял сделать несколько платежей для легализации платежа, обещая немалый процент со своего наследства.

Со временем технологии мошенников развивались, качество аферы улучшалось. У условного нигерийского банка появился настоящий телефон, офис, факс. Известны случаи, когда мошенничество не ограничивалось вымогательством: гражданина Греции по имени Джордж Макроналли уговорили заведомо нелегально поехать в африканскую страну. По приезде Макроналли похитили и, не получив за него выкуп, жестоко убили.

Однако Майкл Нью не был единственным такого рода мошенником. Расследование, проведенное журналистами The New York Times , показало, что эта схема — международная, мошенники имеют гражданства множества стран.

Так, сотрудники МВД Белоруссии совместно с коллегами из Великобритании Нигерии с 2007 года ведут поиск интернет-мошенников, которые похитили у белорусского предпринимателя более $260 тыс. при помощи тех же «нигерийских писем».

Как сообщал журналистам начальник управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий министерства внутренних дел республики Игорь Черненко, злоумышленники слали на персональный компьютер бизнесмена письма, в которых они просили предпринимателя перечислить определенную сумму денег для помощи неким нигерийским принцам, попавшим в беду, за что обещали в будущем крупное вознаграждение.

Для осуществления преступного замысла мошенники пригласили в Лондон белорусского бизнесмена, где создали для него фальшивый офис и похитили с его счета крупную сумму денег.

Пострадавший предприниматель оказался не единственной жертвой «нигерийских писем» в Белоруссии. Еще за несколько месяцев до него две минчанки отправили на счета интернет-мошенников $20 тыс. для тех же «нуждающихся нигерийских принцев».