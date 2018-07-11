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Райан Рейнольдс, Джейк Джилленхол и другие звезды прочитали письмо мигрантки, разлученной с сыном: видео
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Райан Рейнольдс, Джейк Джилленхол и другие звезды прочитали письмо мигрантки, разлученной с сыном: видео 

Карельские вести 4 часа назад
Фото: Карельские вести
Райан Рейнольдс и Джейк Джилленхол
Сказать, что с миграционной политикой Дональда Трампа не согласно большинство американцев (а он выступал за то, чтобы забирать детей у семей мигрантов, незаконно пересекающих границу в США), — не сказать ничего. Не остаются в стороне и знаменитости, которые активно его критикуют и участвуют в протестных акциях. К числу несогласных примкнули и Райан Рейнольдс, Джейк Джилленхол, Джулия Луи-Дрейфус и другие звезды. Они снялись в видеоролике, в котором прочитали душераздирающее послание мигрантки из Гондураса по имени Мириан, у которой в этом году отняли полуторагодовалого сына на границе с Техасом.
Мириан объясняет, что приехала в США с тем, чтобы получить политическое убежище. Однако по приезде ее задержали представители иммиграционных и таможенных служб и забрали у нее ребенка.
Я понятия не имела, что меня разлучат с моим ребенком за то, что я обращаюсь за помощью. Сотрудики иммиграционной службы посадили его в машину, закрыли дверь и даже не дали мне с ним попрощаться,
— говорит она.
Я сходила с ума, потому что не знала ничего о своем сыне,
— читают звезды в видео.
Всего за шесть недель около двух тысяч детей были разлучены со своими родителями. Несмотря на то что 20 июня Дональд Трамп подписал указ, согласно которому семьи мигрантов теперь не будут разделять, политика нулевой терпимости в США сохраняется, а это значит, что дети продолжают находиться в приютах и детских центрах.
Против миграционной политики президента США уже высказались Эмбер Херд, Селена Гомес, Эми Шумер, Ева Лонгория, Сьюзан Сарандон и даже первая леди страны Мелания Трамп.
Эмбер Херд
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