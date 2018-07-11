Госдеп: Иран использует свои посольства для организации терактов в разных странах 

ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. Иран использует свои посольства для организации терактов в разных странах. С таким утверждением во вторник выступил представитель Госдепартамента, сопровождающий госсекретаря Майкла Помпео по пути из Абу-Даби в Брюссель.
"Делегация официальных лиц из Госдепартамента в течение трех дней проводила консультации в Саудовской Аравии, чтобы скоординировать оказание еще большего давления на Иран. Мы обсудили, как можем лишить Иран поступления доходов, которые он использует для терроризирования своего народа и других стран. Мы обсудили, как Иран использует свои посольства для организации терактов [в других странах]", — отметил представитель американского внешнеполитического ведомства в беседе с журналистами.