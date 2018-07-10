Перед визитом Трампа в Великобритании стала популярной песня об «американском идиоте»

В преддверии визита президента США Дональда Трампа в Лондон в Великобритании активисты начали кампанию за популяризацию песни группы Green Day под названием American Idiot ("Американский идиот").

Как сообщает Washington Post, целью начавшейся 6 июля кампании является выдвижение композиции на первые места по продажам на различных платформах от iTunes до Spotify в знак протеста против приезда Трампа. Британцам предлагается слушать песню на стриминговых сервисах и скачивать к себе на устройства.

Результаты уже есть: сейчас American Idiot занимает первое место среди песен по скачиваниям на сервисе Amazon в Великобритании.

Билли Джо Армстронг из группы Green Day написал эту композицию в 2004 году и посвятил ее экс-президенту США Джорджу Бушу-младшему , последствиям войны в Ираке и теракта 11 сентября. Песня шесть недель продержалась на вершине «горячей сотни» Billboard и вошла в одноименный мюзикл — который, кстати, понравился Трампу.

Дональд Трамп прибудет в Лондон 12 июля и пробудет в городе три дня.