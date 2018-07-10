Ещё
Перед визитом Трампа в Великобритании стала популярной песня об «американском идиоте»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Перед визитом Трампа в Великобритании стала популярной песня об «американском идиоте» 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
В преддверии визита президента США Дональда Трампа в Лондон в Великобритании активисты начали кампанию за популяризацию песни группы Green Day под названием American Idiot ("Американский идиот").
Как сообщает Washington Post, целью начавшейся 6 июля кампании является выдвижение композиции на первые места по продажам на различных платформах от iTunes до Spotify в знак протеста против приезда Трампа. Британцам предлагается слушать песню на стриминговых сервисах и скачивать к себе на устройства.
Результаты уже есть: сейчас American Idiot занимает первое место среди песен по скачиваниям на сервисе Amazon в Великобритании.
Билли Джо Армстронг из группы Green Day написал эту композицию в 2004 году и посвятил ее экс-президенту США Джорджу Бушу-младшему, последствиям войны в Ираке и теракта 11 сентября. Песня шесть недель продержалась на вершине «горячей сотни» Billboard и вошла в одноименный мюзикл — который, кстати, понравился Трампу.
Дональд Трамп прибудет в Лондон 12 июля и пробудет в городе три дня.
Газета.Ru: последние новости
Трамп заявил о сотрудничестве США и Таиланда в операции по спасению детей Трамп предрек исчезновение ведущих газет США Помпео вылетел в КНДР
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолет с высокопоставленным чиновником упал под Кировом39
Россиянам подарили надежду по выходу на пенсию918
«Они невероятно сильные»: с чем столкнулись дети в пещере20
На Украине прояснили неожиданное предложение для России135
Текущие правила оплаты отопления признали незаконными69
Видео
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
06:25
Британия отменит свободу передвижения
В мире
03:11
СК опубликовал мультик о попадающих в тюрьму подростках
Общество
02:02
Багдасарян предложили лишить гражданства
Шоу-бизнес Автоспорт
00:52
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
В мире Интернет
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение