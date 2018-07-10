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Хиллари и Билл Клинтон удивили пассажиров своим появлением на коммерческом рейсе
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Хиллари и Билл Клинтон удивили пассажиров своим появлением на коммерческом рейсе 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: Газета.Ru
Бывший президент США Билл Клинтон и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон удивили пассажиров в аэропорту Вашингтона, взяв 8 июля коммерческий рейс до Нью-Йорка. Об этом пишет The Washington Examiner.
Отмечается, что обычно семейная пара путешествует, используя частные чартерные самолеты. Издание добавляет, что Клинтоны остановились перед посадкой на рейс, чтобы сфотографироваться с другими пассажирами и персоналом.
На видео из соцсетей видно, что они сидят в похожей на первый класс кабине. На кадрах видно, что Билл и Хиллари в этот момент читают.
Ранее в доме экс-президента США Билла Клинтона и его супруги Хиллари в городке Чаппаква, штат Нью-Йорк, произошел пожар.
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