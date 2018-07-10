Хиллари и Билл Клинтон удивили пассажиров своим появлением на коммерческом рейсе

Отмечается, что обычно семейная пара путешествует, используя частные чартерные самолеты. Издание добавляет, что Клинтоны остановились перед посадкой на рейс, чтобы сфотографироваться с другими пассажирами и персоналом.

На видео из соцсетей видно, что они сидят в похожей на первый класс кабине. На кадрах видно, что Билл и Хиллари в этот момент читают.

Ранее в доме экс-президента США Билла Клинтона и его супруги Хиллари в городке Чаппаква, штат Нью-Йорк, произошел пожар.