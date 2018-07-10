Позиции США и НАТО по Крыму совпадают, заявила постпред при альянсе

"Позиция США и НАТО была такова, что Крым был захвачен незаконно, и я очень надеюсь, что мы сможем вернуть его и он будет частью Украины", — заявила она в Брюсселе в преддверии саммита НАТО, отвечая на вопрос, есть ли уверенность, что президент США Дональд Трамп на встрече с российским лидером Владимиром Путиным займет жесткую позицию по вопросу Крыма.

"Поэтому я думаю, что очень важно, чтобы суверенитет Украины был отмечен, а позиция США — это, безусловно, позиция НАТО, что Крым — это часть Украины", — сказала она.

По информации издания BuzzFeed, в июне на саммите G7 в Канаде Трамп якобы заявил, что считает Крым российским, потому что там живет русскоязычное население. В Белом доме тогда не стали опровергать эту информацию.

В свою очередь пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков , комментируя высказывания Трампа, заявил, что этого вопроса нет на повестке переговоров президента РФ Владимира Путина с зарубежными коллегами, в том числе с американским лидером. Встреча Путина и Трампа запланирована на 16 июля в Хельсинки