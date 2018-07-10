Ещё
Позиции США и НАТО по Крыму совпадают
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Позиции США и НАТО по Крыму совпадают, заявила постпред при альянсе 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: РИА Новости
БРЮ Позиция США по Крыму остается такой же, как у НАТО, он должен быть возвращен Украине, заявила во вторник журналистам постпред США при альянсе Кэй Бэйли Хатчисон.
"Позиция США и НАТО была такова, что Крым был захвачен незаконно, и я очень надеюсь, что мы сможем вернуть его и он будет частью Украины", — заявила она в Брюсселе в преддверии саммита НАТО, отвечая на вопрос, есть ли уверенность, что президент США Дональд Трамп на встрече с российским лидером Владимиром Путиным займет жесткую позицию по вопросу Крыма.
"Поэтому я думаю, что очень важно, чтобы суверенитет Украины был отмечен, а позиция США — это, безусловно, позиция НАТО, что Крым — это часть Украины", — сказала она.
По информации издания BuzzFeed, в июне на саммите G7 в Канаде Трамп якобы заявил, что считает Крым российским, потому что там живет русскоязычное население. В Белом доме тогда не стали опровергать эту информацию.
В свою очередь пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания Трампа, заявил, что этого вопроса нет на повестке переговоров президента РФ Владимира Путина с зарубежными коллегами, в том числе с американским лидером. Встреча Путина и Трампа запланирована на 16 июля в Хельсинки.
Заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли заявил во вторник, что США не признают "попыток России аннексировать Крым". Президент США Дональд Трамп ранее, отвечая на вопрос журналистов о возможности признания воссоединения Крыма с Россией, сказал: "Посмотрим".
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Последние новости
Мару Багдасарян предложили лишить гражданства Яровая жестко ответила сенатору из США Джонсон в письме Мэй сделал громкое заявление
Комментарии8
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолет с высокопоставленным чиновником упал под Кировом51
Умер внук Леонида Брежнева8
Россиянам подарили надежду по выходу на пенсию930
«Они невероятно сильные»: с чем столкнулись дети в пещере20
На Украине прояснили неожиданное предложение для России135
Видео
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
06:25
Британия отменит свободу передвижения
В мире
03:11
СК опубликовал мультик о попадающих в тюрьму подростках
Общество
02:02
Багдасарян предложили лишить гражданства
Шоу-бизнес Автоспорт
00:52
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
В мире Интернет
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение