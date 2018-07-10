Трамп назвал Путина соперником 

Президент США Дональд Трамп считает своего российского коллегу Владимира Путина соперником, сообщает Bloomberg.
Об этом американский лидер заявил, отвечая на вопрос журналистов, кем он видит Путина — другом или неприятелем. Он также отметил, что встреча с Путиным может оказаться легче переговоров с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.
Путин и Трамп встретятся в Хельсинки 16 июля. Политики собираются обсудить перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня. Это будет их первая полноформатная встреча без привязки к саммитам.