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Трамп назвал Путина соперником
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Трамп назвал Путина соперником 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп считает своего российского коллегу Владимира Путина соперником, сообщает Bloomberg.
Об этом американский лидер заявил, отвечая на вопрос журналистов, кем он видит Путина — другом или неприятелем. Он также отметил, что встреча с Путиным может оказаться легче переговоров с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.
Путин и Трамп встретятся в Хельсинки 16 июля. Политики собираются обсудить перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня. Это будет их первая полноформатная встреча без привязки к саммитам.
За несколько дней до этих переговоров американский президент примет участие в саммите НАТО в Брюсселе, после чего встретится с Мэй.
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