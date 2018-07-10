В США поделились ожиданиями от встречи Путина и Трампа

Постпред США при НАТО рассказала об ожиданиях от встречи Путина и Трампа

"Российский президент встречался со многими, если не всеми лидерами свободного мира. Мы все говорим одно, мы говорим об озабоченности, которая у нас есть по поводу Украины, обеспокоенности, которая у нас есть по поводу Крыма, и другие озабоченности, которые я упомянула, и президент собирается передать те же самые послания президенту Путину, и он сказал, что он сделает", — заявила она журналистам.

По ее словам, важно "говорить одним голосом" и сказать, что "вы можете войти в сообщество наций, вы можете стать крупным игроком", но, "не нарушая своих обязательств и соглашений".

"Есть так много областей, где русским нужно развернуться и сказать, что они хотят быть частью свободного мира, а не той, которая пытается подорвать свободный мир", — считает она.