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В США поделились ожиданиями от встречи Путина и Трампа
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Постпред США при НАТО рассказала об ожиданиях от встречи Путина и Трампа 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон ожидает, что президент Дональд Трамп на встрече с российским лидером Владимиром Путиным выразит общие для западного сообщества озабоченности относительно политики РФ.
"Российский президент встречался со многими, если не всеми лидерами свободного мира. Мы все говорим одно, мы говорим об озабоченности, которая у нас есть по поводу Украины, обеспокоенности, которая у нас есть по поводу Крыма, и другие озабоченности, которые я упомянула, и президент собирается передать те же самые послания президенту Путину, и он сказал, что он сделает", — заявила она журналистам.
По ее словам, важно "говорить одним голосом" и сказать, что "вы можете войти в сообщество наций, вы можете стать крупным игроком", но, "не нарушая своих обязательств и соглашений".
"Есть так много областей, где русским нужно развернуться и сказать, что они хотят быть частью свободного мира, а не той, которая пытается подорвать свободный мир", — считает она.
Президенты России и США планируют встретиться 16 июля в Хельсинки. В Кремле сообщили, что Трамп и Путин намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня. Это будет первая полноформатная встреча лидеров двух стран без привязки к саммитам. Впервые они встретились в Гамбурге на полях G20, затем кратко пообщались во Вьетнаме на саммите АТЭС.
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