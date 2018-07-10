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Дональд Трамп начал худеть на рыбе
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Дональд Трамп начал худеть на рыбе 

МедикФорум 11 часов назад
Фото: МедикФорум
Американский президент Дональд Трамп решил похудеть, как сообщают информированные источники. Для этого он отказывается от любимых стейков в пользу рыбы. Любовь действующего президента США Дональда Трампа к фастфуду хорошо известна и даже задокументирована. К примеру, журналисты выяснили, что среднестатистический заказ Трампа в «Макдональдсе» состоял из двух биг-маков, двух порций филе-о-фиш и шоколадного коктейля. Однако теперь президент всерьёз обеспокоился не только своим здоровьем, но и внешним видом. Информированные источники сообщают, что Дональд Трамп предпринимает попытки ограничить количество нездоровых продуктов питания в своем рационе, чтобы похудеть. К примеру, он употребляет гамбургеры только с половиной традиционный котлеты. Поварам в Белом доме даны инструкции произвести ряд изменений в рационе лидера США для того, чтобы помочь ему похудеть. Если раньше Дональд Трамп не мог обходиться без классического стейка с гигантским количеством кетчупа, то теперь он начал гораздо чаще заказывать себе блюда из рыбы. На кухню в Белый дом пригласили опытных нутриционистов, которые дают поварам советы о том, как ограничить в рационе президента количество жирных и высококалорийных продуктов питания. Сегодня диета Дональда Трампа включает значительно большее количество овощей, хотя раньше он был равнодушен к этим ингредиентам. Большое влияние на решимость Трампа также оказывают его дочь Иванка и жена Мелания. Напомним, что в январе этого года врач Белого дома Ронни Джексон заявил репортерам, что Дональд Трамп предпочитает не заниматься спортом, но врачи не видят в этом ничего страшного. По мнению медика, «кто-то любит физические нагрузки, а кто-то их не выполняет». (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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