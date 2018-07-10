Ещё
В США полицейские задержали огромного аллигатора, прогуливающегося в парке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США полицейские задержали огромного аллигатора, прогуливающегося в парке 

ТК «Звезда» 15 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Четырехметровое животное было обнаружено в Шамрок Парке, во Флориде.
Американские полицейские поймали, вероятно, одного из самых крупных представителей аллигаторов.
Четырехметровый аллигатор был обнаружен во Флориде, в одном из общественных парков, подтверждает местное отделение полиции. На место происшествия тут же приехали сотрудники службы охраны диких животных США. Пока неизвестно, каким образом рептилия оказалась одна в общественном месте.
Полиция штата отметила, что им попался вероятно самый большой аллигатор, просиживающий во Флориде.
Офицер полиции выложил фотографию животного в социальные сети, которая сразу же вызвала интерес Интернет-пользователей и множество споров, касаемо того, как животное могло оказаться в парке.
ТК «Звезда»: последние новости
Трамп обсуждал с советниками возможность военного вторжения в Венесуэлу – СМИ Стало известно, кто будет сопровождать Трампа на саммите Россия - США в Хельсинки Дональд Трамп подарил Ким Чен Ыну диск с песней «Человек-ракета»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолет с высокопоставленным чиновником упал под Кировом51
Умер внук Леонида Брежнева12
Россиянам подарили надежду по выходу на пенсию930
«Они невероятно сильные»: с чем столкнулись дети в пещере20
На Украине прояснили неожиданное предложение для России135
Видео
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
06:25
Британия отменит свободу передвижения
В мире
03:11
СК опубликовал мультик о попадающих в тюрьму подростках
Общество
02:02
Багдасарян предложили лишить гражданства
Шоу-бизнес Автоспорт
00:52
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
В мире Интернет
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение