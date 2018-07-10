В США полицейские задержали огромного аллигатора, прогуливающегося в парке 

Четырехметровое животное было обнаружено в Шамрок Парке, во Флориде.
Американские полицейские поймали, вероятно, одного из самых крупных представителей аллигаторов.
Четырехметровый аллигатор был обнаружен во Флориде, в одном из общественных парков, подтверждает местное отделение полиции. На место происшествия тут же приехали сотрудники службы охраны диких животных США. Пока неизвестно, каким образом рептилия оказалась одна в общественном месте.
Полиция штата отметила, что им попался вероятно самый большой аллигатор, просиживающий во Флориде.
Офицер полиции выложил фотографию животного в социальные сети, которая сразу же вызвала интерес Интернет-пользователей и множество споров, касаемо того, как животное могло оказаться в парке.