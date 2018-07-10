Трамп выдвинул Бретта Кавано на вакантное место в Верховном суде США

«В Америке нет никого более квалифицированного для этой должности», — отметил президент.

В свою очередь Кавано заявил, что «судья должен быть независимым, интерпретировать закон, а не создавать закон». «Судья должен интерпретировать Конституцию так, как она написана», — заявил он.