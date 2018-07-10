Трамп выдвинул Бретта Кавано на вакантное место в Верховном суде США 

«В Америке нет никого более квалифицированного для этой должности», — отметил президент.
В свою очередь Кавано заявил, что «судья должен быть независимым, интерпретировать закон, а не создавать закон». «Судья должен интерпретировать Конституцию так, как она написана», — заявил он.
Теперь Бретту Кавано предстоит пройти утверждение сенатом, где, как ожидается, его кандидатуре будут жёстко противостоять представители Демократической партии. Учитывая, что пост верховного судьи занимается пожизненно, назначение каждого из них становится поводом для горячей баталии между республиканцами и демократами.