Аналитики назвали сроки развала США: что будет после

Доживут ли Соединенные Штаты до 2024 года

В американской прессе не часто появляются статьи о будущем страны, в которых даются ссылки на российские источники. Тем более на источники родом из спецслужб… Но недавно это случилось.

Информагентство Reuters распространило комментарий Роба Кокса под заголовком «Если GE может распасться, то и США — тоже». Автор пишет о том, что компания General Electric , созданная Томасом Эдисоном 126 лет назад, достигла гигантских размеров и стала неуправляемой. В связи с этим ее новый босс Джон Флэннери прислушался к требованиям акционеров и решил разделить эту корпорацию, одну из крупнейших в мире (годовой оборот — $120 млрд), на несколько компаний. И, как пишет Кокс, «то, что работает в сфере бизнеса, вполне может быть применено и к раздутому федеральному правительству, и к стране, которую раздирают экономические и социальные противоречия, — во многом это те же самые симптомы, которые наблюдались у GE».

Российский источник, который приводит в этом контексте Роб Кокс, — это «ученый и в прошлом аналитик КГБ Игорь Панарин ». Кокс при этом, правда, ошибочно указывает, что Панарин впервые привлек к себе внимание пророчеством о распаде США после финансового кризиса 2008 года: на самом деле это произошло на десять лет раньше. В 1998 году на международной конференции в Линце (Австрия) Панарин впервые выдвинул гипотезу о возможности распада США на шесть частей, причем тогда он прогнозировал, что это случится уже в 2010 году. В отношении сроков он явно промахнулся, но это не значит, что сама идея Панарина абсолютно оторвана от реальности. Отнюдь.

Не будем отвлекаться на другие панаринские идеи и его персональный имидж — там много эпатажа, так сказать, «патриотической неординарности». Но он достаточно верно увидел потенциал распада в сегодняшних Соединенных Штатах. Этот потенциал с тех пор вырос на порядок — а может быть, на два порядка — благодаря Трампу

После неожиданного избрания Дональда Трампа президентом чуть не полстраны ходило в футболках с перечеркнутым портретом «узурпатора» и текстом: «Не мой президент!». Потом на футболках появились призывы к импичменту, а последнее воззвание, напечатанное на футболках, гласит: «Депортировать Трампа!». Оно появилось в связи с массовыми выступлениями против ужесточения иммиграционной политики, в результате чего на границе США у нелегальных мигрантов отбирают детей и помещают их в специальные изоляторы.

В последний день июня и первый день июля по всей Америке прокатилась волна антитрамповских манифестаций под лозунгом «Это — не моя страна!». Его скандировали не иммигранты-нелегалы, которых не пускают в США, а исконные американцы: они не хотят жить в той стране, которая образовалась на месте былой Америки. В Хьюстоне демонстранты кричали: «Нет — тюрьмам для младенцев!». В Чикаго протестующие разбили лагерь перед офисом Службы погранично-таможенного контроля. В Нью-Йорке манифестанты прошли по знаменитому Бруклинскому мосту с криками: «Позор!». В Атланте кто-то из протестующих нес клетку с помещенными в нее куклами-младенцами.

Но дело, конечно, не только в отношении к иммиграции, которое у Трампа и его сторонников-правореспубликанцев — одно, а у просвещенных американцев с либеральным уклоном — другое. Эти две Америки разделяет многое: например, отношение к оружию. Просвещенные либералы требуют положить конец беспределу со стрельбой в быту — последний эпизод имел место в пригороде Вашингтона, Аннаполисе, где недовольный местной газетой индивидуум пришел в редакцию и застрелил пять сотрудников. Невежественные трамписты требуют сохранить ничем не ограниченную свободу владения оружием (явление, уникальное в цивилизованном мире), игнорируя тот факт, что это оружие каждый год отправляет на тот свет 32 000 человек.

Просвещенные хотят жить, как в остальных развитых странах: платить государству налоги, чтобы оно обеспечивало все население в основном бесплатной медициной, чтобы высшее образование было по карману любой семье, чтобы малообеспеченным платили пенсии и пособия, а не оставляли их за чертой бедности (ниже этой черты живут 16% населения США). Трамповские «реднеки» («бурые шеи») презирают государство, требуя, чтобы оно не смело трогать их деньги, — кукиш вам, а не налоги! — и заявляют, что сами о себе позаботятся, а кто не может — тем хуже для них. Это их стараниями США — единственная страна в развитом мире, где нет всеобщего государственного медицинского страхования (его лишены 44 млн человек) и оплачиваемого отпуска по беременности и родам. Это им надо сказать спасибо за то, что в Америке год учебы в хорошем университете стоит $60 000 и больше.

Невежественные люди становятся легкой добычей демагогов типа Трампа — они верят байкам об «американской мечте», «стране равных возможностей» и реальности превращения из зачуханного бедняка в Гейтса, Блумберга или Трампа посредством «тяжелой работы» (в Америке «тяжелая работа» является основанием для похвалы, а не поводом для сочувствия). Большинство умирает, не дожив до капиталистического рая на земле. Просвещенные либералы тем временем говорят о необходимости помогать старым, бедным и больным — ради элементарного их выживания. И о том, что самые богатые должны платить нормальные налоги, а не максимум 20%, которые берут с уолл-стритовских финансовых воротил (налог с прироста капитала).

Как и в России , дремучие индивидуумы в США исповедуют всяческие теории заговора — им везде мерещатся козни внутренних и внешних врагов, из-за которых жизнь-то и не ладится. Власть имущие охотно поддерживают эти завиральные идеи, которые отводят от них острие народного гнева. Образованные люди с кругозором не дают себя поймать на дешевую удочку конспирологии. Они говорят о том, что, например, постыдное состояние дорог, аэропортов, городских коммуникаций и прочей инфраструктуры — не результат чьих-то загадочных происков и не вина расовых меньшинств, а прямое следствие коррупционных схем, выводящих деньги из государственного кармана в карманы чиновников и связанных с ними деловых жуликов. Под прикрытием, как водится, разговоров о свободной рыночной экономике и неприкосновенной частной собственности. Те, кто живет в Америке Трампа, верят этой обманной риторике…

Градус нетерпимости двух Америк по отношению друг к другу в последние 10 лет достиг невиданного накала. Сперва в стране появился первый в истории чернокожий президент, который поверг белых расистов-южан в состояние непреходящего шока и тотальной непримиримости. До сих пор многие из них отказываются верить, что Обама — американец, хотя уже давно обнародовано его свидетельство о рождении (он родился на Гавайях). Потом президентское кресло занял Трамп — настолько невероятный кандидат на это место, что он сам до последнего момента не верил в свое избрание. Кстати, Трамп в недавнем прошлом был в числе неверующих в американское происхождение Обамы…

Сепаратистские настроения в последние годы неуклонно растут, и одним из проявлений этой тенденции является ведущийся сбор подписей под петицией о включении вопроса об отделении Калифорнии от США в бюллетени для голосования в ноябре этого года. (На промежуточных выборах 6 ноября 2018 г. американцы будут переизбирать всех конгрессменов США, треть сенаторов, часть губернаторов, мэров, судей и прочих выборных лиц. Одновременно в разных штатах пройдут разные референдумы — выносимые на них вопросы будут включены в бюллетени для выборного голосования.)

Калифорния — самый большой штат США с населением около 40 млн человек. Экономика штата, если бы отделение от США состоялось, стала бы пятой по ВВП в мире. Калифорния — штат-донор, которая вносит в федеральный бюджет больше, чем из него получает. И при этом, вследствие чудовищно устаревшей избирательной системы, получается, что голос жителя Калифорнии на президентских выборах «весит» в пять раз меньше, чем голос жителя какой-нибудь Южной Дакоты с населением 600 тысяч человек, которая к тому же в американской федерации является сугубым иждивенцем! Обидно? Еще как!

Но отделение от США является крайне труднопреодолимой задачей даже для такого штата, как Калифорния. За это должны проголосовать не только жители самого «уходящего» штата, но и законодательные собрания 37 штатов из 50; а на федеральном уровне — две трети депутатов обеих палат Конгресса США . Такие барьеры были поставлены на пути сепаратизма после Гражданской войны в США, когда из федерации вышли 11 южных штатов…

Трудно, но не невозможно. За последнее столетие количество суверенных государств в мире удвоилось. Иногда дробление государств происходит мирным путем (что, конечно, лучше), а иногда… Лучше не надо, но нельзя зарекаться.