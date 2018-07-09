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Срочно: Майкл Помпео побывал в Афганистане с внезапным визитом — СМИ
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Срочно: Майкл Помпео побывал в Афганистане с внезапным визитом — СМИ
ИА Синьхуа
17 часов назад
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Кабул
, 9 июля /
Синьхуа
/ — Госсекретарь
США
Майкл Помпео
в понедельник побывал в Кабуле с внезапным визитом, об этом сообщили
местный
телеканал 1TV
News. —0—
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