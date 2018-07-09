Мелания Трамп в модном платье-рубашке оказалась в центре внимания

Вчера Мелания и Дональд Трамп вернулись в Белый дом после выходных, проведенных в Национальном гольф-клубе в Бедминстере, Нью-Джерси. Папарацци запечатлели супругов на выходе из самолета. Мелания Трамп была одета в роскошное платье с узором в виде птиц от Kasia. Образ дополнили оранжевые туфли от Manolo Blahnik. На Дональде был костюм и бейсболка с надписью USA.

Мелания и Дональд Трамп

Первая леди и ее супруг шли по газону в сторону своей резиденции, держась за руки. Дональд поприветствовал журналистов, а Мелания выглядела изнеможённой. Вероятно, выходные прошли очень насыщенно.

Мелания и Дональд Трамп

Напомним, что не так давно Мелания Трамп оказалась в эпицентре скандала из-за неуместного плаща, в котором она отправилась на встречу с детьми-мигрантами. Надпись на спине перевели как: «Мне правда все равно, а вам?».