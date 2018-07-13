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ЦБ: Чистый спрос населения РФ на наличную валюту в мае снизился на 5% до $1 млрд
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ЦБ: Чистый спрос населения РФ на наличную валюту в мае снизился на 5% до $1 млрд 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Чистый спрос населения РФ на наличную валюту в мае 2018 года снизился на 5% по сравнению с апрелем и составил 1 миллиард долларов, отмечает регулятор в аналитических материалах «Вестника Банка России».
"В мае 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную иностранную валюту сократился на 5% и составил 1 миллиард долларов. Как и месяцем ранее, в структуре чистого спроса европейская валюта превышала доллары США", — сказано в документе.
Совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты) по сравнению с апрелем сократился на 12%, до 4,8 миллиарда долларов США в долларовом эквиваленте.
Спрос населения на доллары США в мае 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 16%, на европейскую валюту — на 5%, составив соответственно 3 и 1,8 миллиарда долларов.
В мае текущего года объем покупки населением наличной иностранной валюты в уполномоченных банках увеличился по сравнению с апрелем на 9%, до 2,7 миллиарда долларов. Долларов США было куплено на 11% больше, чем месяцем ранее, европейской валюты — на 6%. Средний размер сделки по покупке сократился на 3% и составил 1402 доллара.
Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты в мае 2018 года по сравнению с апрелем сократилось на 14% и составило 3,7 миллиарда долларов. Совокупное предложение населением долларов США снизилось на 14%, европейской валюты — на 15%, составив 2,6 и 1 миллиарда долларов соответственно.
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