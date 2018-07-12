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ЦБ: Внешний долг РФ за I полугодие снизился на 6,3%
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ЦБ: Внешний долг РФ за I полугодие снизился на 6,3% 

Прайм 1 час назад
Фото: Car.ru
МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Внешний долг РФ с начала года снизился на 32,6 миллиарда долларов, или на 6,3%, и составил на 1 июля 485,5 миллиарда долларов, говорится в материалах Банка России.
По состоянию на 1 января внешний долг РФ составлял 518,103 миллиарда долларов.
"Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 июля 2018 года, по предварительной оценке Банка России, составил 485,5 миллиарда долларов США. С начала года обязательства перед нерезидентами уменьшились на 32,6 миллиарда долларов США, или на 6,3%, наиболее существенным стало сокращение иностранной ссудной задолженности прочих секторов", — говорится в сообщении.
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