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Доллар торгуется вблизи трехнедельного минимума на фоне слабого роста зарплат
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Доллар торгуется вблизи трехнедельного минимума на фоне слабого роста зарплат 

Investing.com Россия 3 часа назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Доллар торговался около своих трехнедельных минимумов против корзины ведущих валют на фоне более медленного, чем ожидалось, роста заработной платы.
Индекс доллара, который отражает силу доллара против корзины из шести основных валют, упал на 0,15% до 93,62.
Данные статистики показали, что средняя почасовая заработная плата в США за июнь выросла на 0,2% (5 центов), в то время как майский прирост составил 0,3%.
Между тем, ключевой отчет по занятости за июнь отразил создание 213 тысяч новых рабочих мест в июне, хотя влияние статистики на динамику валют было ограничено.
«Заработная плата в США не выросла существенным образом, поэтому не стоит ожидать наращивания темпов повышения процентных стаок», — сказал Юкио Ишизуки, старший валютный стратег Daiwa Securities.
«Если долгосрочные процентные ставки США не вырастут, поддержка пары YSD/JPY снизится».
Пара USD/CNY снизилась на 0,31% до 6,6241; юань отбился от 11-месячного максимума на отметке 6,7344, достигнутого 3 июля.
Валютные резервы Китая неожиданно выросли на $1,51 млрд в июне и составили $3,122 трлн, по сравнению с падением на $14,23 млрд в мае и ожидаемым снижением на $10,6 млрд в июне.
Торговый конфликт между США и Китаем остется в центре внимания, так как вступили в силу тарифы США на китайские товары на сумму в $34 миллиарда. Трамп заявил журналистам, что тарифы еще на $16 миллиардов, вступят в силу через две недели, и что он рассматривает возможность ввести дополнительные тарифы на $500 миллиардов долларов, если Пекин предпримет ответные меры.
В то же время Китай ввел встречные пошлины ни мпорт из США на $34 миллиарда.
Повышенная напряженность в торговле между Китаем и США вызвала обеспокоенность в связи с оттоком капитала из Китая и стала фактором давления на китайскую валюту.
Юань упал ниже ключевого психологического уровня в 6,7 против доллара США на торгах 3 июля. В тот же день китайские власти выпустили заявления с целью сохранения стабильности валюты.
Пара AUD/USD выросла на 0,4% до 0,7460, достигнув самого высокого уровня с середины июня.
Investing.com Россия: последние новости
Цены на нефть нестабильны после начала торговой войны между США и Китаем Криптовалюты в плюсе; динамика биткоина аналогична росту Nasdaq, но только быстрее Золото в плюсе на фоне ослабления доллара и обострения торгового конфликта
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