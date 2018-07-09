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СМИ узнали, кто поедет с Трампом в Хельсинки
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СМИ узнали, кто поедет с Трампом на саммит в Хельсинки 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Reuters
Издание Politico опубликовало список участников делегации США, которая поедет с президентом Дональдом Трампом на встречу с российским лидером Владимиром Путиным.
По данным Politico, Трампа будут сопровождать директор по коммуникациям Белого дома Билл Шайн, советник по национальной безопасности Джон Болтон, пресс-секретарь Сара Сандерс и другие чиновники Белого дома. Также к делегации присоединится первая леди США Меланья Трамп и ее пресс-секретарь Стефани Гришам.
Отмечается, что дочь президента США Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер не примут участия в поездке.
Ранее российский сенатор Алексей Пушков назвал цели встречи Путина и Трампа.
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