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Сиэтл начал считать дни Трампа у власти
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Сиэтл начал считать дни Трампа у власти 

Газета.Ru 18 часов назад
Часы с обратным отсчетом дней, оставшихся до окончания срока президентства Дональда Трампа, установили в американском Сиэтле, сообщает телеканал «360».
"Счетчик" установлен в одном из районов города, а после продажи недвижимости новая хозяйка Лили Оннен согласилась поддерживать традицию по отсчету дней. «Больше надежды появляется», — говорит она.
Необычные часы первыми заметили журналисты Newsweek. Кто именно является создателем этой инсталляции, доподлинно неизвестно. Под часами видна только надпись: instagram_trump_counter.
Ранее в Вашингтоне полиция задержала почти 600 участников митинга против политики Трампа.
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