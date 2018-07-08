Сиэтл начал считать дни Трампа у власти

Часы с обратным отсчетом дней, оставшихся до окончания срока президентства Дональда Трампа , установили в американском Сиэтле, сообщает телеканал «360».

"Счетчик" установлен в одном из районов города, а после продажи недвижимости новая хозяйка Лили Оннен согласилась поддерживать традицию по отсчету дней. «Больше надежды появляется», — говорит она.

Необычные часы первыми заметили журналисты Newsweek . Кто именно является создателем этой инсталляции, доподлинно неизвестно. Под часами видна только надпись: instagram_trump_counter.

Ранее в Вашингтоне полиция задержала почти 600 участников митинга против политики Трампа.