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Трамп обратился к тайским «морским котикам»
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Трамп поздравил Таиланд со спасением детей из затопленной пещеры 

RT на русском 8 часов назад
Фото: globallookpress.com
Президент США Дональд Трамп поздравил Таиланд с успешным завершением операции по эвакуации детей из затопленной пещеры на севере страны.
«От имени Соединённых Штатов, поздравляю «морских котиков» военно-морских сил Таиланда и всех с успешным спасением 12 мальчиков и их тренера из коварной пещеры в Таиланде. Такой прекрасный момент — все свободны, отличная работа!» — написал он в Twitter.
Ранее сообщалось, что спасатели вывели на поверхность последнего, двенадцатого ребёнка и тренера.
2 июля в Таиланде нашли 12 игроков местной юношеской футбольной команды, которые вместе с тренером зашли в пещеру, но не смогли выбраться из-за ливней, затопивших выходы.
Операция по спасению детей прошла в три этапа.
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