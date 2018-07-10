Трамп обратился к тайским «морским котикам»

Трамп поздравил Таиланд со спасением детей из затопленной пещеры

«От имени Соединённых Штатов, поздравляю «морских котиков» военно-морских сил Таиланда и всех с успешным спасением 12 мальчиков и их тренера из коварной пещеры в Таиланде. Такой прекрасный момент — все свободны, отличная работа!» — написал он в Twitter. On behalf of the United States, congratulations to the Thai Navy SEALs and all on the successful rescue of the 12 boys and their coach from the treacherous cave in Thailand. Such a beautiful moment — all freed, great job!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 July 2018

Ранее сообщалось, что спасатели вывели на поверхность последнего, двенадцатого ребёнка и тренера.

2 июля в Таиланде нашли 12 игроков местной юношеской футбольной команды, которые вместе с тренером зашли в пещеру, но не смогли выбраться из-за ливней, затопивших выходы.

Операция по спасению детей прошла в три этапа.