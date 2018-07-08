Ещё
Ким Чен Ыну не передавали диск «Человек-ракета»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Госдеп: Помпео не передавал Ким Чен Ыну диск с песней «Человек-ракета» 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: REUTERS / Andrew Harnik/Pool
Государственный департамент США опроверг слухи о том, что госсекретарь США Майк Помпео передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну диск британского певца Элтона Джона с песней Rocket Man ("Человек-ракета"), сообщает издание Washington Post.
Представитель госдепартамента Хезер Науэрт сообщила журналистам, что единственной вещью, которую Помпео оставил в Пхеньяне, было письмо Ким Чен Ыну от американского президента Дональда Трампа.
"Он не оставил ничего, кроме письма", — приводит газета слова Науэрт.
Ранее южнокорейское издание Chosun Ilbo сообщило со ссылкой на дипломатические источники в Вашингтоне, что диск Rocket Man являлся предметом обсуждений во время обеда Трампа с Ким Чен Ыном.
"Ким Чен Ын упомянул, что Трамп назвал его "человеком-ракетой" в прошлом году, когда напряженность сильно возросла. После этого Трамп спросил, знает ли Ким Чен Ын эту песню, и тот ответил, что нет", — приводило издание слова источника. После этого Трамп вспомнил о разговоре и попросил Помпео передать диск северокорейскому лидеру.
Помпео находился в Пхеньяне 6-7 июля. Несмотря на то, что Белый дом анонсировал его встречу с лидером КНДР, она так и не состоялась.
Последние новости
Кот Скрипалей мстит Британии. Готический фельетон Актрису Евгению Осипову избили в Москве "Он у нас в какой палате?": в Сети посмеялись над Порошенко
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва ушла под воду16
Савченко избили в Киеве48
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло19
В московском метро произошло самоубийство94
«Закадычный друг» Трампа вляпался в громкий скандал13
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
03:57
«Трудно сказать, что санкции против России эффективны»
В мире Статьи
01:45
МЧС сделало предупреждение москвичам
Общество Новости Москвы
00:42
Лукашенко поверил в братство славян
СНГ В мире
02:44
В московском метро произошло самоубийство
Происшествия
00:41
В Солсбери произошло еще одно отравление
Происшествия В мире
03:57
В деле Рыбкы появился «иностранный осведомитель»
Шоу-бизнес
00:35
Меркель высказалась об отношениях Россия-НАТО
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение