Ким Чен Ыну не передавали диск «Человек-ракета»

Госдеп: Помпео не передавал Ким Чен Ыну диск с песней «Человек-ракета»

Представитель госдепартамента Хезер Науэрт сообщила журналистам, что единственной вещью, которую Помпео оставил в Пхеньяне , было письмо Ким Чен Ыну от американского президента Дональда Трампа

"Он не оставил ничего, кроме письма", — приводит газета слова Науэрт.

Ранее южнокорейское издание Chosun Ilbo сообщило со ссылкой на дипломатические источники в Вашингтоне, что диск Rocket Man являлся предметом обсуждений во время обеда Трампа с Ким Чен Ыном.

"Ким Чен Ын упомянул, что Трамп назвал его "человеком-ракетой" в прошлом году, когда напряженность сильно возросла. После этого Трамп спросил, знает ли Ким Чен Ын эту песню, и тот ответил, что нет", — приводило издание слова источника. После этого Трамп вспомнил о разговоре и попросил Помпео передать диск северокорейскому лидеру.

Помпео находился в Пхеньяне 6-7 июля. Несмотря на то, что Белый дом анонсировал его встречу с лидером КНДР, она так и не состоялась.