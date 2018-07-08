Мать Бузины рассказала Трампу, как неонацисты убили ее сына по приказу ФБР 

Женщина попросила американского лидера о помощи в наказании убийц её сына. По её мнению, политик, конечно, не решит всех проблем Украины, но его вмешательство в ситуацию может стать первым шагом к восстановлению давно уже утраченной веры украинцев в справедливость.
«Вы поймёте причины моего обращения к Вам если представите, что Вашего единственного сына застрелили на пороге собственного дома неонацисты по приказу руководителя ФБР, а Генеральный прокурор США сделал всё, чтобы убийцы даже не были арестованы. А потом суд рассматривал бы это дело так медленно, что стало ясно — весь процесс займёт не менее 15 лет», — говорится в письме Валентины Бузины к президенту США Дональду Трампу.
Мать журналиста Олеся Бузины опасается, что как и мать убитого на Украине журналиста Георгия Гонгадзе, не доживёт до дня, когда преступники будут наказаны. Валентина Бузина обращалась с просьбой о личной встрече к президенту Украины Петру Порошенко, послу США на Украине, а также руководству Генеральной прокуратуры, МВД и СБУ, но получила отказ.
«На Украине давно уже не является секретом, что после Майдана украинский режим, используя нацистские методы подавления инакомыслия, вынудил большинство политических оппонентов перейти на нелегальное положение или покинуть страну. Оставшиеся были подвергнуты уголовному преследованию, арестам и пыткам, а политические убийства приобрели массовый характер и есть все основания полагать, что список жертв политического террора, среди которых был и мой сын, согласовывался украинской властью с представителями правительства бывшего президента США Барака Обамы», — заявила Валентина Бузина.
Олеся Бузину застрелили 16 апреля 2015 года около его дома в Киеве вскоре после того, как его персональные данные появились на скандальном сайте «Миротворец». Подозреваемыми по делу проходят члены националистической группировки С14 Андрей Медведько и Денис Полищук, которые помещены под домашний арест. Очередное заседание Шевченковского районного суда Киева по этому делу назначено на 9 августа.