Помпео «послал сигнал» Талибану

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Помпео призвал «Талибан»* не ждать вывода войск США в ближайшее время 

РИА Новости 11 часов назад
Фото: AP Photo / Andrew Harnik
Стратегия США в Южной Азии успешно реализуется, и Соединенные Штаты не намерены выводить войска из Афганистана, заявил в ходе своего выступления в Кабуле американский госсекретарь Майк Помпео.
"Наша стратегия послала четкий сигнал "Талибану"*: не стоит ожидать, что мы уйдем. И мы уже начинаем видеть результаты и на поле битвы, где военные действия "Талибана"* замедляются и перерастают в движения по направлению к миру", — сказал Помпео, текст выступления которого распространил госдеп.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан"*, которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана сейчас проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
Движение "Талибан"* при этом не исключает переговоров с официальными властями, но при условии вывода иностранных войск.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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