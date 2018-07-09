Помпео «послал сигнал» Талибану

Помпео призвал «Талибан»* не ждать вывода войск США в ближайшее время

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Стратегия США в Южной Азии успешно реализуется, и Соединенные Штаты не намерены выводить войска из Афганистана , заявил в ходе своего выступления в Кабуле американский госсекретарь Майк Помпео. "Наша стратегия послала четкий сигнал "Талибану"*: не стоит ожидать, что мы уйдем. И мы уже начинаем видеть результаты и на поле битвы, где военные действия "Талибана"* замедляются и перерастают в движения по направлению к миру", — сказал Помпео, текст выступления которого распространил госдеп. В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан"*, которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство" *. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана сейчас проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом. Движение "Талибан"* при этом не исключает переговоров с официальными властями, но при условии вывода иностранных войск. * Террористическая группировка, запрещенная в России