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Белый дом утвердил свою позицию по Крыму
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Волкер прояснил позицию администрации Трампа по признанию Крыма 

РИА Новости 1 час назад
Соединенные Штаты не планируют признавать Крым частью России, американские СМИ неверно истолковали позицию главы Белого дома Дональда Трампа, об этом заявил спецпредставитель президента США по Украине Курт Волкер в интервью русскоязычному немецкому телеканалу OstWest.
≥≥ США высказались о признании Крыма российским Об этом сообщает
Ранее Трамп в ответ на вопрос о признании Крыма частью России ответил: "Посмотрим". По информации издания BuzzFeed, в июне на саммите G7 в Канаде Трамп якобы заявил, что считает Крым российским, потому что там живет русскоязычное население. В Белом доме тогда не стали опровергать эту информацию.
"Белый дом высказался очень ясно — советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс прояснили, что США не планируют признавать российскую аннексию Крыма. Так и следует понимать американскую позицию", — заявил дипломат, отметив, что администрация Трампа последовательно демонстрирует свою позицию по этому вопросу.
Волкер добавил, что Москва несет ответственность за "гибридную войну" в Крыму и конфликт в Донбассе, что, по его мнению, настраивает жителей Украины против России.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года после референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией.
После воссоединения Крыма с Россией и обострения ситуации на Украине отношения Москвы и Запада ухудшились, последний обвинил Москву во вмешательстве, ввел против нее санкции.
Россия приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Москва также неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом Минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе.
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