Трамп вновь призвал сенаторов расследовать использование Хиллари Клинтон личной почты

"Одиозная охота на ведьм, изначально возглавляемая любимцем ФБР Питером С. (Питер Стржок — сотрудник ФБР, принимавший участие в расследовании предполагаемого российского вмешательства в выборы президента, который ранее был вызван на открытые слушания Конгресса — прим. ТАСС) (на протяжении года), а теперь 13 злыми демократами, должна обратиться к [расследованию по поводу] пропавшего [почтового] сервера, незаконно удаленной почты Хиллари, , Uranium One (компании, замешанной в «урановой сделке» — прим. ТАСС), Подесте (брату бывшего главы предвыборного штаба Клинтон Джона Подесты — прим. ТАСС) и многому другому", — говорится в сообщении.

"Почтовый скандал"

В 2015 году разразился громкий скандал из-за того, что Клинтон в бытность главой Госдепартамента США использовала в служебных целях личный ящик электронной почты. Позже она передала во внешнеполитическое ведомство всю свою рабочую переписку (55 тыс. писем), а личную (более 30 тыс. писем) удалила, за что была подвергнута жесткой критике.

В июле 2017 года тогда еще директор ФБР Джеймс Коми по итогам расследования, связанного с перепиской Клинтон, объявил, что его ведомство не нашло оснований для предъявления ей обвинений. Однако в октябре того же года он сообщил, что расследование возобновляется в свете вновь открывшихся обстоятельств. Наконец, 6 ноября 2016 года, за два дня до выборов президента США, Коми распространил уведомление о том, что дополнительная проверка окончена и вывод о неподсудности Клинтон остается в силе. Это вызвало резкую критику со стороны как демократов, так и многих республиканцев.

"Урановая сделка"

В 2010 году российская компания «Атомредметзолото», дочернее предприятие "Росатома" , приобрела канадскую Uranium One, занимающуюся добычей урана и владеющую рудниками в штате Вайоминг в США. Эта сделка была одобрена Комитетом по иностранным инвестициям США (межведомственный орган, проверяющий покупки американских компаний иностранными юридическими лицами на соответствие национальным интересам, в его состав входят руководители 9 ведущих министерств и приравненных к ним агентств, в том числе Госдепартамента, Пентагона , юстиции, финансов, внутренней безопасности, энергетики и торговли — прим. ТАСС), в состав которого входила государственный секретарь Хиллари Клинтон.

Uranium One является одной из крупнейших в мире уранодобывающих компаний. Она зарегистрирована в Канаде и имеет диверсифицированный портфель международных активов в Казахстане , США и Австралии . Госкорпорации «Росатом» через ее аффилированные структуры принадлежат 100% находящихся в обращении обыкновенных акций Uranium One Трамп в ходе избирательной кампании 2016 года заявил, что Клинтон якобы отдала России 20% запасов американского урана. Кроме того, он утверждал, что брат руководителя предвыборного штаба Клинтон Джона Подесты получил $180 тыс. вследствие транзакции, связанной с Uranium One. В октябре 2017 года руководитель спецкомитета по разведке Палаты представителей республиканец Дэвин Нуньес объявил, что начинает расследование «урановой сделки» с Россией.

Как сообщала газета The Hill, в феврале 2018 года информатор ФБР Даглас Кэмпбелл, выступая в Конгрессе США по слушаниям об «урановой сделке», рассказал, что благотворительный фонд мужа тогдашнего госсекретаря Билла Клинтона должен был получить некую сумму денег от лоббистской компании APCO Worldwide, якобы нанятой Москвой , в момент поглощения структурами «Росатома» Uranium One.

Демократы ставят под сомнение достоверность показаний Кэмпбелла. Сама Хиллари Клинтон уже заявляла несколько раз, что волна разоблачительных публикаций в местной прессе по поводу «урановой сделки» с Россией соркестрирована командой Трампа и преследует цель отвлечь внимание от приписываемого Кремлю вмешательства в выборы 2016 года.