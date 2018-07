Трамп вновь призвал сенаторов расследовать использование Хиллари Клинтон личной почты 

"Одиозная охота на ведьм, изначально возглавляемая любимцем ФБР Питером С. (Питер Стржок — сотрудник ФБР, принимавший участие в расследовании предполагаемого российского вмешательства в выборы президента, который ранее был вызван на открытые слушания Конгресса — прим. ТАСС) (на протяжении года), а теперь 13 злыми демократами, должна обратиться к [расследованию по поводу] пропавшего [почтового] сервера, незаконно удаленной почты Хиллари, , Uranium One (компании, замешанной в «урановой сделке» — прим. ТАСС), Подесте (брату бывшего главы предвыборного штаба Клинтон Джона Подесты — прим. ТАСС) и многому другому", — говорится в сообщении.

"Почтовый скандал"

"Урановая сделка"

В 2010 году российская компания «Атомредметзолото», дочернее предприятие "Росатома" , приобрела канадскую Uranium One, занимающуюся добычей урана и владеющую рудниками в штате Вайоминг в США. Эта сделка была одобрена Комитетом по иностранным инвестициям США (межведомственный орган, проверяющий покупки американских компаний иностранными юридическими лицами на соответствие национальным интересам, в его состав входят руководители 9 ведущих министерств и приравненных к ним агентств, в том числе Госдепартамента, Пентагона , юстиции, финансов, внутренней безопасности, энергетики и торговли — прим. ТАСС), в состав которого входила государственный секретарь Хиллари Клинтон.

Uranium One является одной из крупнейших в мире уранодобывающих компаний. Она зарегистрирована в Канаде и имеет диверсифицированный портфель международных активов в Казахстане , США и Австралии . Госкорпорации «Росатом» через ее аффилированные структуры принадлежат 100% находящихся в обращении обыкновенных акций Uranium One Трамп в ходе избирательной кампании 2016 года заявил, что Клинтон якобы отдала России 20% запасов американского урана. Кроме того, он утверждал, что брат руководителя предвыборного штаба Клинтон Джона Подесты получил $180 тыс. вследствие транзакции, связанной с Uranium One. В октябре 2017 года руководитель спецкомитета по разведке Палаты представителей республиканец Дэвин Нуньес объявил, что начинает расследование «урановой сделки» с Россией.