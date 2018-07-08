В Госдуме назвали условие, необходимое для изменения «закона Димы Яковлева»

Депутаты Госдумы могут изменить скандальный

закон

"О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан России " (также известен как «закон Димы Яковлева ») в случае, если в США будет создан контрольный орган в сфере опеки детей, усыновленных в РФ.

Об этом заявил председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий после встречи делегаций РФ и США во время летней ежегодной сессии ассамблеи в Берлине.

"Они подняли эту тему, но мы им четко ответили: ребята, вводите контрольный орган в систему исполнительной власти, и тогда мы сможем реально вернуться к обсуждению ситуации и, может быть, внести какие-то корректирующие поправки в закон Димы Яковлева", — сказал Слуцкий в субботу, 7 июля (цитата по ТАСС ). «Пока у них нет контролирующей инстанции, говорить не о чем», — предупредил он.

Закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» ("закон Димы Яковлева"), был принят в России в декабре 2012 года. Принимавшийся как ответ на американский

"акт Магнитского", он предусматривает запрет на усыновление российских детей-сирот гражданами США.

Закон был назван по имени двухлетнего мальчика из России

Димы Яковлева, который погиб в 2008 году в США после того, как приемный отец оставил его на целый день в машине на солнцепеке. Американский суд приемного отца оправдал.

Тем не менее в Кремле заявляли, что закон

"себя оправдал"

В 2016 году — после избрания в США нового президента Дональда Трампа — некоторые чиновники в России

заговорили

о возможности начала диалога с США по поводу изменения «закона Димы Яковлева». В Совфеде РФ давали понять, что спорный закон

может быть отменен. Назывались конкретные

условия

для этого.