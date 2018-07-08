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В Госдуме назвали условие, необходимое для изменения «закона Димы Яковлева»
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В Госдуме назвали условие, необходимое для изменения «закона Димы Яковлева» 

Newsru.com 22 часа назад
Фото: Newsru.com
Депутаты Госдумы могут изменить скандальный
закон
"О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан России" (также известен как «закон Димы Яковлева») в случае, если в США будет создан контрольный орган в сфере опеки детей, усыновленных в РФ.
Об этом заявил председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий после встречи делегаций РФ и США во время летней ежегодной сессии ассамблеи в Берлине.
"Они подняли эту тему, но мы им четко ответили: ребята, вводите контрольный орган в систему исполнительной власти, и тогда мы сможем реально вернуться к обсуждению ситуации и, может быть, внести какие-то корректирующие поправки в закон Димы Яковлева", — сказал Слуцкий в субботу, 7 июля (цитата по ТАСС). «Пока у них нет контролирующей инстанции, говорить не о чем», — предупредил он.
Закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» ("закон Димы Яковлева"), был принят в России в декабре 2012 года. Принимавшийся как ответ на американский
"акт Магнитского", он предусматривает запрет на усыновление российских детей-сирот гражданами США.
Закон был назван по имени двухлетнего мальчика из России
Димы Яковлева, который погиб в 2008 году в США после того, как приемный отец оставил его на целый день в машине на солнцепеке. Американский суд приемного отца оправдал.
Закон вызвал широкий общественный резонанс. Его критиковали как представители общественности, которые указывали, что российские сироты с тяжелыми заболеваниями лишаются единственного шанса на достойную жизнь, так и высокопоставленные чиновники. Против него выступали глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер по социальной политике Ольга Голодец, действующий на тот момент министр образования Дмитрий Ливанов и еще ряд членов кабинета Дмитрия Медведева, президентский Совет по правам человека, детский фонд ООН и многие другие.
Тем не менее в Кремле заявляли, что закон
"себя оправдал"
В 2016 году — после избрания в США нового президента Дональда Трампа — некоторые чиновники в России
заговорили
о возможности начала диалога с США по поводу изменения «закона Димы Яковлева». В Совфеде РФ давали понять, что спорный закон
может быть отменен. Назывались конкретные
условия
для этого.
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Комментарии  Ещё 5 источников 
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