В Брюсселе антиглобалисты протестуют против Трампа и НАТО

В центре Брюсселя началась акция протеста против предстоящего в бельгийской столице 11-12 июля саммита НАТО и приезда на него президента США Дональда Трампа . Протестуют антиглобалисты и активисты пацифистских организаций и движений. Порядка 300 человек, в основном молодых людей, выстроились в колонну и двинулись от Северного вокзала Брюсселя в направлении штаб-квартиры альянса, скандируя «Трамп, уезжай, возвращайся домой!» Лозунги, с которыми идут участники протеста — пацифистские, антиглобалистские и антиамериканские. В частности, они обвиняют Соединенные Штаты в развязывании торговой войны, передает ТАСС В Брюсселе многие помнят нелестные высказывания Трампа о бельгийской столице во время его предвыборной кампании в январе 2016 года. Тогда, комментируя теракты в Париже и Брюсселе, организованные выходцами из населенных мигрантами брюссельских коммун, он назвал столицу Бельгии «адской дырой» (hellhole) из-за отсутствия ассимиляции мусульман. Нынешняя акция протеста согласована с властями Брюсселя. Полицейских рядом с колонной практически нет.