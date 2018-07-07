Ещё
Трамп спрогнозировал близкий крах двух крупнейших газет страны
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп спрогнозировал близкий крах двух крупнейших газет страны 

Российская Газета 17 часов назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Две крупнейшие газеты США — The New York Times и Washington Post — ждет неминуемый крах, убежден глава Белого дома Дональд Трамп. Он даже указал срок, когда это произойдет — через семь лет.
Напомним, что эти издания постоянно подвергаются критике президента из-за своей, как считает Трамп, предвзятости.
"Twitter рекордными темпами избавляется от поддельных учетных записей. Войдут ли в их число неудачники New York Times и машина пропаганды Amazon Washington Post, которые постоянно цитируют анонимные источники, по моему мнению, не существующие? — написал он в своем Twitter. — Они выйдут из бизнеса через 7 лет!"
Владельца холдинга Amazon Джеффа Безоса Трамп неоднократно обвинял в лоббировании политических противников, New York Times подвергалась критике за использование источников в Бе-лом доме.
Российская Газета: последние новости
Госсекретарь США Майк Помпео отправился на переговоры в Пхеньян СМИ: Трамп предлагал ввести войска в Венесуэлу Трамп решил подарить Ким Чен Ыну диск "Человек-ракета" Элтона Джона
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Савченко избили в Киеве37
Москва ушла под воду11
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло19
В московском метро произошло самоубийство92
«Закадычный друг» Трампа вляпался в громкий скандал13
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
03:57
«Трудно сказать, что санкции против России эффективны»
В мире Статьи
01:45
МЧС сделало предупреждение москвичам
Общество Новости Москвы
00:42
Лукашенко поверил в братство славян
СНГ В мире
02:44
В московском метро произошло самоубийство
Происшествия
00:41
В Солсбери произошло еще одно отравление
Происшествия В мире
03:57
В деле Рыбкы появился «иностранный осведомитель»
Шоу-бизнес
00:35
Меркель высказалась об отношениях Россия-НАТО
В мире
01:24
10 лет кризисов: когда заработает безвиз с Европой
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение