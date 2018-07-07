Трамп спрогнозировал близкий крах двух крупнейших газет страны

Напомним, что эти издания постоянно подвергаются критике президента из-за своей, как считает Трамп, предвзятости.

"Twitter рекордными темпами избавляется от поддельных учетных записей. Войдут ли в их число неудачники New York Times и машина пропаганды Amazon Washington Post, которые постоянно цитируют анонимные источники, по моему мнению, не существующие? — написал он в своем Twitter. — Они выйдут из бизнеса через 7 лет!"