Трамп спрогнозировал близкий крах двух крупнейших газет страны 

Две крупнейшие газеты США — The New York Times и Washington Post — ждет неминуемый крах, убежден глава Белого дома Дональд Трамп. Он даже указал срок, когда это произойдет — через семь лет.
Напомним, что эти издания постоянно подвергаются критике президента из-за своей, как считает Трамп, предвзятости.
"Twitter рекордными темпами избавляется от поддельных учетных записей. Войдут ли в их число неудачники New York Times и машина пропаганды Amazon Washington Post, которые постоянно цитируют анонимные источники, по моему мнению, не существующие? — написал он в своем Twitter. — Они выйдут из бизнеса через 7 лет!"
Владельца холдинга Amazon Джеффа Безоса Трамп неоднократно обвинял в лоббировании политических противников, New York Times подвергалась критике за использование источников в Бе-лом доме.