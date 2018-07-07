Манафорт попросил перенести запланированное на 25 июля начало суда над ним в Вирджинии

ВАШИНГТОН, 7 июля. / ТАСС /. Экс-руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт обратился в пятницу с просьбой к судье Томасу Эллису перенести запланированное на 25 июля начало судебного процесса над ним в Александрии (штат Вирджиния) на более поздний срок.

Как отмечается в ходатайстве его адвоката, с которым корр. ТАСС ознакомился в электронном архиве суда, Манафорт хотел бы, чтобы сначала «состоялось судебное разбирательство по другому делу, которое рассматривается в столичном округе Колумбия ». Суд там назначен на 17 сентября.

"Сторона защиты обсудила этот вопрос с представителями спецпрокурора Роберта Мюллера , и он выступает против такой отсрочки", — отметил адвокат Манафорта Кевин Даунинг.

Манафорт выступает в качестве ответчика по двум судебным разбирательствам — в Александрии и в округе Колумбия. В Вирджинии его обвиняют в сокрытии иностранных банковских счетов, махинациях со своими подоходными налогами, в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Если Манафорт будет признан виновным по всем пунктам обвинения, то ему теоретически грозит около 270 лет тюремного заключения, однако спецпрокурор просит приговорить его к лишению свободы сроком до пяти лет.

В Колумбии экс-помощника Трампа обвиняют в «сговоре против США », «отмывании» более $30 млн, даче ложных показаний, несоблюдении законов о раскрытии информации о лоббировании интересов Украины и работы в качестве незарегистрированного иностранного агента. Своей вины Манафорт не признает. Его адвокаты ранее заявили, что не хотят объединять эти два дела, хотя пункты обвинительных заключений во многом дублируют друг друга.

Манафорт вошел в состав избирательного штаба Трампа в марте 2016 года, возглавил его в июне, но уже 19 августа был уволен после того, как Киев обвинил его в незаконном получении крупных денежных сумм в период с 2007 по 2012 годы.