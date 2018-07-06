СМИ: Обама подверг критике «недостаток интереса» Трампа к изменению климата

По его информации, Обама оценил то, что ряд организаций, предприятий, а также другие страны продолжают уважать Парижское соглашение по климату. «Мы находимся в процессе перехода от старой экономики к новой в мире, который все более взаимосвязан, совершая большие скачки на технологическом уровне, — уточнил экс-хозяин Белого дома. — Эти быстрые изменения отражаются на социальных и политических институтах».

Обама прибыл в Мадрид для участия в саммите технологических инноваций и циркулярной экономики. Ранее он также встретился с председателем правительства Испании Педро Санчесом.

В начале июня 2017 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из принятого в 2015 году Парижского соглашения по климату. 195 участников форума во французской столице условились тогда не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальной эпохой. По мнению американского лидера, документ перераспределял богатства США в пользу других стран, а выполнение положений соглашения могло обернуться для Соединенных Штатов потерей 2,7 млн рабочих мест к 2025 году.