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Крупнейшую базу ВМС США может затопить
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Крупнейшую базу ВМС США может затопить, пишут СМИ 

РИА Новости 6 июля 2018
Фото: flickr.com/Official U.S. Navy Imagery
Главная военно-морская база Атлантического флота ВМС США в Норфолке (штат Виргиния) может уйти под воду, пишет The National Interest.
Исследовательская компания American Security Project включила базу в список военных объектов, подверженных наибольшим рискам в связи с изменением климата. Отмечается, что с 2000 года в городе Норфолк происходило гораздо больше наводнений, чем раньше. Большинство моделей оценки климатических сдвигов показывают, что в будущем их будет еще больше — по прогнозам, к 2100 году паводковый уровень вырастет на 1,5 метра.
Кроме того, с изменением климата в регион начнут приходить более мощные ураганы. В Инженерных войсках США считают, что одна из таких бурь может разрушить базу в Норфолке и сопутствующую инфраструктуру.
Журнал отмечает, что руководство ВМС может отказаться от строительства в наиболее уязвимых частях базы для решения проблемы, однако защитить инфраструктуру будет непросто в условиях экономии бюджетных средств.
База ВМС США в Норфолке является крупнейшей военно-морской базой в мире. Там базируется как минимум 75 кораблей, включая атомные авианосцы. На базе также находятся штабы верховного командования вооруженных сил в зоне Атлантики и главнокомандующего Атлантическим флотом.
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