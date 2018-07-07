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Трамп пообещал Северной Корее «светлое будущее»
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Трамп пообещал Северной Корее «светлое будущее» 

Lenta.ru 7 июля 2018
Фото: AP
Президент США Дональд Трамп пообещал Северной Корее светлое будущее при условии полной денуклеаризации. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает РИА Новости.
«Президент Трамп обещает Северной Корее светлое будущее. Для этого необходима работа, направленная на полную денуклеаризацию», — сказал он.
6 июля Майк Помпео в третий раз прибыл в КНДР, чтобы обсудить программу денуклеаризации Корейского полуострова, о котором лидеры стран договорились во время встречи в Сингапуре 12 июня, передает Reuters. В термин «полной денуклеаризации» Вашингтон включает ликвидацию ядерного и других видов оружия массового уничтожения, а также ракет и всех соответствующих объектов.
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