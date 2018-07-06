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Америка — надежда всего мира
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Америка — надежда всего мира 

ИноСМИ 6 июля 2018
Фото: © flickr.com, zoomar
Три десятилетия назад наш учитель Нахман пытался объяснить нам суть холодной войны между Западом и советским блоком, тот колоссальный разрыв, который существовал между США и Советским Союзом. Учитель откровенно заявил, что не знает, какая из двух держав — великая. Победителя выявит время. «Я уверен, что до тех пор, пока вы станете взрослыми, мир будет это знать», — добавил учитель. Мы выросли и отмечаем сегодня 242-ю годовщину создания Соединенных Штатов Америки. И всем ясно: США — единственная великая держава современного мира.
101 год назад большевистская революция в России привела мир к катастрофе, посеяв разрушения и смерть на этой стороне Атлантики. Миру стало ясно, что есть лишь две единственные возможности: сила или свобода. Соединенные Штаты приняли миллионы иммигрантов из Европы, нищих, лишенных всего. Америка не предложила им особую помощь, «корзину абсорбции», просто позволила им сойти на ее берег. США стали также прибежищем для сотен тысяч евреев, бежавших из России, восточноевропейских стран, а позднее из Германии. Эти иммигранты стали со временем элитой страны, добились огромных успехов в науке, культуре, бизнесе. Америка предложила людям свободу.
И сегодня США предлагают миру альтернативу — в противовес скептицизму и пессимизму. Можно сколько угодно смеяться над грубой прямотой президента Дональда Трампа и над тем, как он ломает застарелые догмы. Но ведь именно это Америка умеет делать лучше всего. Я уверен, что когда нынешние школьники вырастут и станут взрослыми, они узнают, чей путь был верным. Я уже и сегодня точно знаю — чей.
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