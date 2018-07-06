Названо новое место встречи Трампа и Ким Чен Ына

СМИ: следующая встреча Трампа и Ким Чен Ына может пройти в Швейцарии

В качестве возможного места встречи американского президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына рассматривается Швейцария . Об этом сообщают японские СМИ со ссылкой на источники. Как отмечается, городом для следующего саммита США-КНДР может стать Женева. По данным источников, КНДР направила в город своих дипломатических представителей, которые должны убедиться в наличии подходящих для переговоров отелей и конференц-залов. Их также могут использовать для переговоров с Китаем и Южной Кореей. Ранее сообщалось, что госсекретарь США Майк Помпео вылетел в КНДР с целью консультаций по ядерному разоружению Корейского полуострова.