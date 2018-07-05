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Информационную политику Трампа будет курировать экс-президент Fox News
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Информационную политику Трампа будет курировать экс-президент Fox News 

ТАСС 5 июля 2018
ВАШИНГТОН, 5 июля. /ТАСС/. Бывший президент новостного телеканала Fox Билл Шайн стал новым заместителем начальника аппарата сотрудников Белого дома по коммуникациям. Об этом кадровом назначении, произведенном президентом США Дональдом Трампом, объявила в четверг пресс-служба Белого дома. Согласно изложенным ею сведениям, Шайн будет также являться помощником американского президента.
Как ранее сообщала американская печать, Шайн согласился работать в администрации Трампа и курировать информационную политику. По данным телекомпании CNN, Трамп ранее не менее двух раз подолгу беседовал с Шайном относительно его приема на работу.
54-летний Шайн был уволен с Fox News в мае 2017 года в связи со скандалом вокруг прежнего гендиректора телеканала Роджера Эйлса, ныне покойного. Выяснилось, что тот был виновен в сексуальных домогательствах к подчиненным. Должность директора по коммуникациям Белого дома вакантна с марта, когда о своей отставке объявила занимавшая этот пост Хоуп Хикс. Однако Хикс не являлась заместителем руководителя аппарата сотрудников Белого дома.
Как отметил Белый дом, стаж работы Шайна на телевидении и в сфере массовых коммуникаций превышает два десятка лет. Либеральные средства массовой информации США обвиняют Fox News в том, что он фактически является рупором Республиканской партии в целом и Трампа в частности.
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