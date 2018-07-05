Информационную политику Трампа будет курировать экс-президент Fox News

Как ранее сообщала американская печать, Шайн согласился работать в администрации Трампа и курировать информационную политику. По данным телекомпании CNN, Трамп ранее не менее двух раз подолгу беседовал с Шайном относительно его приема на работу.

54-летний Шайн был уволен с Fox News в мае 2017 года в связи со скандалом вокруг прежнего гендиректора телеканала Роджера Эйлса , ныне покойного. Выяснилось, что тот был виновен в сексуальных домогательствах к подчиненным. Должность директора по коммуникациям Белого дома вакантна с марта, когда о своей отставке объявила занимавшая этот пост Хоуп Хикс. Однако Хикс не являлась заместителем руководителя аппарата сотрудников Белого дома.