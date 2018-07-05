Факты, которые необходимо знать об экономических отношениях Китая и США

Пекин, 5 июля / Синьхуа / — Китайско-американские экономические связи находятся в фокусе внимания мирового сообщества в этом году, после того как США инициировали торговые споры и ввели протекционистские меры в отношении своих ключевых торговых партнеров, в том числе Китая

Понимание того, насколько тесно переплетены экономики Китая и США, а также какую выгоду получили обе стороны за последние десятилетия, поможет оценить масштабы ущерба, который торговая война может нанести народам двух стран.

Ниже приведены некоторые основные факты и цифры, отражающие китайско-американские экономические отношения.

— В 2017 году двусторонний торговый оборот вырос на 15,2 процента в годовом выражении. Экспорт Китая в США увеличился на 14,5 процента при одновременном расширении импорта США в Китай на 17,3 процента.

— Китай является крупнейшим торговым партнером США, а США — вторым крупнейшим торговым партнером Китая. Объем двусторонней торговли в 2017 году достиг 583,7 млрд долларов США, колоссально увеличившись с 2,5 млрд долларов в 1979 году, когда стороны установили дипломатические отношения.

— На Китай приходится 26 процентов экспорта самолетов американской компании Боинг , 56 процентов производимых в США соевых бобов, 16 процентов американских автомобилей, 15 процентов сельхозпродукции страны и 15 процентов ее микросхем.

— Структура двусторонней торговли постепенно совершенствуется. В течение последних десяти лет экспорт США в Китай увеличивался в среднем на 11 процентов ежегодно, в то время как китайский экспорт в США рос лишь на 6,6 процента ежегодно.

— То, что Китай сохраняет положительное сальдо в торговле с США, не означает, что Китай выигрывает, а США проигрывают. В действительности, около 40 процентов сальдо обеспечивают американские компании в Китае. В 2017 году экспорт США в Китай позволил создать порядка миллиона рабочих мест для граждан США.

— В 2015 году торговля с Китаем позволила каждой американской семье за год сэкономить в среднем до 850 долларов, или около 1,5 процента дохода среднестатистической семьи в США, который тогда составлял 56,5 тыс. долларов.

— Согласно результатам опроса Американской торговой палаты в Китае, 64 процента входящих в нее компаний, отметили рост доходов в 2017 году, что больше по сравнению с 58 процентами в 2016 году и 55 процентами в 2015 году. Около 75 процентов респондентов заявили, что их компании являются прибыльными. Этот показатель стал самым высоким за последние три года.

— По статистике Бюро экономического анализа США, общий объем продаж американских компаний в Китае в 2015 году приблизился к 372 млрд долларов США. В частности, 223 млрд долларов заработали филиалы этих компаний в Китае, еще 150 млрд долларов пришлось на экспорт в Китай.

— США сохранили положительное сальдо в торговле услугами с Китаем, которое выросло на более чем 30 раз в период с 2006 по 2016 год. При этом, объем двусторонней торговли услугами увеличился всего в три раза. В 2017 году активное сальдо США в торговле услугами с Китаем составило 54,1 млрд долларов США.

— Согласно данным доклада Управления путешествий и туризма США, на долю экспорта туристических услуг пришелся 61 процент совокупного экспорта услуг США в Китай. Порядка 2,97 млн китайских туристов посетили США в 2016 году, потратив на поездки 33 млрд долларов.

— В течение восьми лет подряд, начиная с 2009-2010 учебного года, большую часть иностранных студентов в университетах США составляли студенты из Китая. В общей сложности 350,755 китайских студентов поступили в американские вузы в 2017-2018 учебном году, что на 6,8 процента больше, чем годом ранее. -0-