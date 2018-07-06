Саша Барон Коэн анонсировал новый проект про Дональда Трампа

4 июля Коэн опубликовал видео в своем Twitter, в котором показан фрагмент видеообращения Трампа к Коэну 2012 года. В этом видео Трамп пожелал актеру «получить по лицу несколько раз и попасть в больницу». «Иди в школу, научись быть смешным, ты ничего не умеешь», — говорит Дональд Трамп. В конце видео появляется загадочная надпись «Саша закончит школу. Скоро» и логотип образовательной организации Trump University. Деталей Коэн раскрывать не стал, однако его поклонники уже с нетерпением ждут новый проект, в котором комик обязательно пройдется по президенту США.

Злата Петрова