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Саша Барон Коэн анонсировал новый проект про Дональда Трампа
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Саша Барон Коэн анонсировал новый проект про Дональда Трампа 

Киноафиша 6 июля 2018
Фото: Киноафиша
Комедийный актер Саша Барон Коэн, многим известный как Борат или Бруно, готовит к выходу свой новый скандальный проект, который на этот раз будет посвящен действующему президенту США Дональду Трампу.
4 июля Коэн опубликовал видео в своем Twitter, в котором показан фрагмент видеообращения Трампа к Коэну 2012 года. В этом видео Трамп пожелал актеру «получить по лицу несколько раз и попасть в больницу». «Иди в школу, научись быть смешным, ты ничего не умеешь», — говорит Дональд Трамп. В конце видео появляется загадочная надпись «Саша закончит школу. Скоро» и логотип образовательной организации Trump University. Деталей Коэн раскрывать не стал, однако его поклонники уже с нетерпением ждут новый проект, в котором комик обязательно пройдется по президенту США.
Злата Петрова
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