Мелания и Дональд Трамп устроили пикник для семей военных в Белом доме

После своего продолжительного отсутствия Мелания Трамп, похоже, наверстывает упущенное — на публике она теперь появляется очень часто. Два дня назад первая леди США посетила Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида в городе Бетесда , а вчера вместе со своим супругом Дональдом Трампом приняла участие в пикнике для семей военных, который они по традиции в честь национального праздника Дня независимости устроили в Белом доме.

По лестнице своей президентской резиденции супруги спускались, крепко держась за руки, всем своим видом демонстрируя, что и их отношения такие же прочные. Мелания появилась в довольно романтичном и нежном образе. Она выбрала совсем не официальное длинное сине-белое платье в мелкую клетку с большим красным бантом на талии, а также классические красные лодочки. Детали образа первой леди США прекрасно гармонировали с галстуком ее супруга, который на этот раз тоже отдал предпочтение красному цвету.

Во время выступления Дональда Трампа перед собравшимися Мелания стояла рядом со своим супругом и внимательно слушала его торжественную речь.

Выражаю вам благодарность за то, что Америка остается безопасной, сильной, гордой, могучей и свободной,

— сказал президент.

Первым новостью со «КВ» поделился блогер boo_10.