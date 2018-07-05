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В Сиэтле появились часы, отсчитывающие дни до конца президентства Трампа
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В Сиэтле появились часы, отсчитывающие дни до конца президентства Трампа 

Газета.Ru 5 июля 2018
Фото: Reuters
В американском городе Сиэтл появились часы, которые отсчитывают дни, оставшиеся до окончания президентского срока лидера США Дональда Трампа. Об этом сообщает Newsweek.
По данным издания, неизвестные разместили часы на жилом доме в одном из районов города. После продажи здания новый домовладелец согласилась их оставить и продолжать обратный счет оставшихся до окончания срока Трампа дней.
По словам владелицы дома Лили Оннен, для нее часы являются сигналом надежды.
"Для меня, чем меньше дней остается, тем больше надежды появляется", — сказала Оннен.
Ранее бывшая жена посоветовала Трампу не баллотироваться на второй срок.
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