Трамп поздравил американцев с праздником

Президент США Дональд поздравил американцев с Днём независимости страны.
«Счастливого четвёртого июля… Наша страна отлично развивается», — написал Трамп в Twitter.
pic.twitter.com/ue5JEZy85v— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 July 2018
Также он опубликовал поздравительное видео.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил Трампа с Днём независимости США.
День независимости в Соединённых Штатах отмечается 4 июля.
В этот день в 1776 году была принята Декларация независимости страны от Великобритании.