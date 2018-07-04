Трамп поздравил американцев с праздником

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Трамп поздравил американцев с Днём независимости США 

RT на русском 4 июля 2018
Фото: Reuters
Президент США Дональд поздравил американцев с Днём независимости страны.
«Счастливого четвёртого июля… Наша страна отлично развивается», — написал Трамп в Twitter.
Также он опубликовал поздравительное видео.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил Трампа с Днём независимости США.
День независимости в Соединённых Штатах отмечается 4 июля.
В этот день в 1776 году была принята Декларация независимости страны от Великобритании.
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