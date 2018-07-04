США приросли новой территорией

Площадь Большого острова на Гавайях увеличилась более чем на 2 квадратных километра из-за извержения вулкана Килауэа, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Геологическую службу США

«Стекая в океан, лава создала 555 акров (2,25 квадратных километра) новой земли», — отметила служба», — говорится в сообщении службы в Twitter.

Геологи отмечают, что со временем часть новой земли рухнет в океан, поэтому площадь острова увеличится незначительно.

На сегодняшний день лава извергающегося вулкана полностью заполнила бухту Капохо.