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США приросли новой территорией
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США приросли новой территорией 

Рамблер 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Площадь Большого острова на Гавайях увеличилась более чем на 2 квадратных километра из-за извержения вулкана Килауэа, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Геологическую службу США.
«Стекая в океан, лава создала 555 акров (2,25 квадратных километра) новой земли», — отметила служба», — говорится в сообщении службы в Twitter.
Геологи отмечают, что со временем часть новой земли рухнет в океан, поэтому площадь острова увеличится незначительно.
На сегодняшний день лава извергающегося вулкана полностью заполнила бухту Капохо.
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