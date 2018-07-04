Обеспеченные и образованные россияне быстрее остальных разочаровались в США

Исследователи из НИУ ВШЭ , Мичиганского университета и Института футурологии ( Стокгольм Швеция ) выявили причину массового появления антиамериканских настроений среди россиян, на которую ученые раньше не обращали внимания. Оказалось, что это разочарование результатами прозападных реформ, из-за которого у людей разрушилась иллюзия, что США служит гарантом комфортной жизни. Интересно, что антиамериканские настроения раньше всего проявились в среде обеспеченных россиян с высшим образованием. Научная статья опубликована в International Studies Quarterly.

Опрос, проведенный Левада-Центром в 2013 году, показал, что половина россиян относятся к Соединенным штатам Америки отрицательно. К 2015 году доля настроенных против США граждан выросла до 81 процента. Но всего за четверть века до этого, в год распада СССР, 70 процентов россиян считали Штаты союзниками и относились к ним положительно. Такую кардинальную смену взглядов за столь небольшой срок, как правило, объясняют либо возникшими в конце 1990-х разногласиями между РФ и США по поводу бомбардировок Югославии, либо последовательной информационной кампанией в СМИ. Однако авторы исследования предположили, что существует еще одна причина роста недоверия к США среди россиян — разочарование в американской внутренней политике, вызванное тем, что реформы по «штатовскому» образцу, проведенные в нашей стране, не дали желаемого результата.

Чтобы проверить справедливость своего предположения, ученые проследили, как менялись результаты социологических опросов об отношении россиян к проводимым реформам и к США с 1993 по 2009 год. Исследователи анализировали данные нескольких опросов — в частности, проведенных среди представителей отечественной элиты (автор — профессор Мичиганского университета Уильям Циммерман) и среди обычного населения (проект Ричарда Роуза «New Russian Barometer»).

Сопоставление этих данных показало, что разочарование в реформах распространилось среди россиян раньше, чем антиамериканские настроения. Первыми неэффективность прозападных преобразований почувствовали российские элиты — хорошо образованные граждане с особенно высоким доходом. Также среди них раньше, уже в 1995 году, проявилось негативное отношение к Соединенным Штатам (остальные россияне стали выражать его как минимум на год позже). В 2009-м они по-прежнему относились к США хуже, чем остальное население РФ. Тогда более 70 процентов элит соглашались с тем, что Штаты могут быть угрозой, а среди простого народа доля разделяющих эту точку зрения была ниже и не достигала даже 60 процентов.

Получается, что отношение россиян к США стало меняться в худшую сторону еще до обострения ситуации в Югославии в 1999 году. Запущено это изменение было не антиамериканской пропагандой, а собственным разочарованием граждан в политике, проводимой этой страной. Осознав, что переход к рыночной экономике и ряд других преобразований не привели к заметному улучшению качества жизни, они перестали расценивать США как дружественное государство. Более того, за два десятка лет поколения сменились, и те, кто своими глазами видел отрицательные последствия прозападных реформ (и по этой причине не взлюбил США), должны были оказаться в меньшинстве, ведь они старели, умирали или эмигрировали. Однако доля настороженно относящихся к Америке среди россиян только выросла.