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Американский таблоид поместил на обложку Трампа в клоунском гриме
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Американский таблоид поместил на обложку Трампа в клоунском гриме 

Пятый канал 4 июля 2018
Фото: Пятый канал
Президент США Дональд Трамп в клоунском гриме с фейковой короной на голове недобрым взглядом встречает читателя взявшего таблоид в руки или открывшего электронную версию New York Daily News.
Надпись над портретом гласит:
— С днем рождения, Америка!
Не все пользователи оценили шутку сотрудников таблоида. Некоторые пишут, обращаясь, видимо, к авторам изображения:
— Грусно, если вы думаете, что такой пост в день рождения Америки, это круто.
Это не первый случай, когда на обложках изданий появляются необычные изображения Дональда Трампа.
Так New York Magazine опубликовал Дональда Трампа в образе счастливого поросенка, а немецкое издание Spiegel разместило на обложке действующего президента США в колпаке расисткой организации Ку-Клукс-клан.
И даже сын Трампа Дональд-младший запостил в сети фейковую новость с якобы помещенным на обложку издания Time портрет своего отца в костюме Супермена с золотистой бородой. Time публиковал Трампа на своей обложке, но в образе короля.
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