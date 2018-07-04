Американский таблоид поместил на обложку Трампа в клоунском гриме

Президент США Дональд Трамп в клоунском гриме с фейковой короной на голове недобрым взглядом встречает читателя взявшего таблоид в руки или открывшего электронную версию New York Daily News.

Надпись над портретом гласит:

— С днем рождения, Америка!

Не все пользователи оценили шутку сотрудников таблоида. Некоторые пишут, обращаясь, видимо, к авторам изображения:

— Грусно, если вы думаете, что такой пост в день рождения Америки, это круто.

Это не первый случай, когда на обложках изданий появляются необычные изображения Дональда Трампа.

Так New York Magazine опубликовал Дональда Трампа в образе счастливого поросенка, а немецкое издание Spiegel разместило на обложке действующего президента США в колпаке расисткой организации Ку-Клукс-клан.

И даже сын Трампа Дональд-младший запостил в сети фейковую новость с якобы помещенным на обложку издания Time портрет своего отца в костюме Супермена с золотистой бородой. Time публиковал Трампа на своей обложке, но в образе короля.