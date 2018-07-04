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В США чиновника вынудили «сбежать» из ресторана
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В США федерального чиновника вынудили «сбежать» из ресторана 

РИА Новости 4 июля 2018
Фото: © AP Photo / Saul Loeb
В Вашингтоне посетители ресторана вынудили главу Федерального агентства по охране окружающей среды Скотта Прюитта покинуть заведение.
К Прюитту подошла женщина с младенцем и потребовала подать заявления об отставке. Позднее приятель девушки опубликовал ее речь на своей странице в фейсбуке.
"Привет, я просто хотела бы настоятельно попросить вас уйти в отставку из-за того, что вы делаете с окружающей средой и нашей страной. Это мой сын, он любит животных, он любит чистый воздух, он любит чистую воду. А вы в это время резко снижаете стандарты потребления топлива для машин и грузовиков ради выгоды для больших корпораций", — заявила девушка.
В комментарии к видео отмечается, что после произошедшего Прюитт сразу же покинул ресторан.
Ранее пресс-секретаря президента США Сару Сандерс отказались обслужить в одном из ресторанов в штате Вирджиния и попросили покинуть заведение из-за ее работы на Дональда Трампа. В ответ Трамп посоветовал хозяйке ресторана обратить внимание на чистоту заведения и помыть "грязные навесы, двери и окна".
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