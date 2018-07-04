В США чиновника вынудили «сбежать» из ресторана

В США федерального чиновника вынудили «сбежать» из ресторана

В Вашингтоне посетители ресторана вынудили главу Федерального агентства по охране окружающей среды Скотта Прюитта покинуть заведение.

К Прюитту подошла женщина с младенцем и потребовала подать заявления об отставке. Позднее приятель девушки опубликовал ее речь на своей странице в фейсбуке.

"Привет, я просто хотела бы настоятельно попросить вас уйти в отставку из-за того, что вы делаете с окружающей средой и нашей страной. Это мой сын, он любит животных, он любит чистый воздух, он любит чистую воду. А вы в это время резко снижаете стандарты потребления топлива для машин и грузовиков ради выгоды для больших корпораций", — заявила девушка.

В комментарии к видео отмечается, что после произошедшего Прюитт сразу же покинул ресторан.