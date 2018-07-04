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СМИ: очередь на получение американского гражданства при Трампе резко возросла
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СМИ: очередь на получение американского гражданства при Трампе резко возросла 

ТАСС 4 июля 2018
ВАШИНГТОН, 4 июля. /Корр. ТАСС Ярослав Азаров/. При администрации президента Дональда Трампа число желающих получить гражданство США увеличилось почти в два раза. Как сообщает газета Washington Times, в июне 2017 года в очереди «за американской мечтой» стояли 780 тыс. человек, хотя еще в конце 2015 года ожидающих было 390 тыс.
Как уточняет издание, к началу 2018 года очередь немного сократилась — до 730 тысяч. человек. Для сравнения, к концу второго президентского срока Обамы ожидающих решения по гражданству было чуть более 635 тысяч. Газета также уточняет, что данные за 2018 год еще не представлены.
Очередь на получение гражданства критики иммиграционной политики нынешней вашингтонской администрации назвали «второй стеной» Трампа, сравнивая ее с сооружением, которое он хочет построить на американо-мексиканской границе.
Газета также отмечает, что в 2017 году власти США рассмотрели 850 тыс. заявлений на получение гражданства, в то время как в 2016 году при Обаме было рассмотрено на 50 тыс. заявлений меньше, что может говорить о повышенном спросе на американское гражданство.
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