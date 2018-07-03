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Меланья Трамп заработала на семейных фото
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Меланья Трамп обогатилась на семейных фото 

Деловая газета «Взгляд» 3 июля 2018
Фото: РИА Новости
Сразу несколько изданий удалили семейные фотографии президента США Дональда Трампа после того, как выяснилось, что жена американского лидера Меланья получает большие доходы со снимков, сообщает газета Washington Examiner.
Ранее телеканал NBC со ссылкой на опубликованный в мае доклад о госдоходах Трампа сообщил, что Меланья заработала от 100 тыс. до 1 млн долларов на компенсациях за использование авторского права на семейные фотографии. По данным телеканала, жена президента заключила сделку с американским фотоагентством Getty Images, передает РИА «Новости».
Как сообщает газета, среди изданий, удаливших фотографии после того, как с ними связался телеканал NBC, были Yahoo Lifestyle, San Francisco Chronicle, Houston Chronicle и San Antonio Express-News.
«Мы не знали об особой договоренности с Getty (Images), и это не влияло на нашу передовицу. Мы удалили фотографию с Yahoo Lifestyle», — заявили представители этого издания.
Washington Examiner также сообщила, что три другие газеты, которым владеет медиаконгломерат Hearst Communications Inc, удалили фотографии, не дав никаких комментариев.
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