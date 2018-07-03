США признают «иранские СС» террористами

США захотели признать «иранские СС» террористами

Американские власти могут включить иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список иностранных террористических организаций, который составляет Госдеп . Об этом сообщает CNN со ссылкой на официальных лиц США.

Ряд экспертов сравнивает КСИР с военизированными формированиями СС в нацистской Германии . Они так же делятся на две части: военную и политико-идеологическую, однако у нацистской организации не было таких влиятельных экономических рычагов, какие есть у иранских стражей.

Как отмечает CNN , если КСИР все-таки признают террористами, у Вашингтона появится возможность расширить санкции в отношении Тегерана , а также заморозить его активы в банковской системе США.

Отношения между США и Ираном еще больше осложнились после того, как в мае этого года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из ядерной сделки 2015 года и возобновлении санкций против Ирана.

Корпус стражей исламской революции — элитное военизированное подразделение Ирана, формально входящее в состав армии страны. В КСИР входят сухопутные, военно-воздушные, военно-морские силы и народное ополчение «Басидж». При этом также есть подразделение «эль-Кудс», созданное для действий в интересах Исламской Республики за рубежом.