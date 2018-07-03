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США признают «иранские СС» террористами
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США захотели признать «иранские СС» террористами 

Lenta.ru 3 июля 2018
Фото: Raheb Homavandi / Reuters
Американские власти могут включить иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список иностранных террористических организаций, который составляет Госдеп. Об этом сообщает CNN со ссылкой на официальных лиц США.
По сведениям телеканала, этот вопрос активно обсуждают во внешнеполитическом ведомстве, однако не могут прийти к согласию. В частности, за включение КСИР в перечень выступает госсекретарь США Майкл Помпео. Однако в администрации президента США есть и те, кто опасается, что признание Корпуса террористической группировкой может создать дополнительную угрозу для американских военных.
Ряд экспертов сравнивает КСИР с военизированными формированиями СС в нацистской Германии. Они так же делятся на две части: военную и политико-идеологическую, однако у нацистской организации не было таких влиятельных экономических рычагов, какие есть у иранских стражей.
Как отмечает CNN, если КСИР все-таки признают террористами, у Вашингтона появится возможность расширить санкции в отношении Тегерана, а также заморозить его активы в банковской системе США.
Отношения между США и Ираном еще больше осложнились после того, как в мае этого года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из ядерной сделки 2015 года и возобновлении санкций против Ирана.
Корпус стражей исламской революции — элитное военизированное подразделение Ирана, формально входящее в состав армии страны. В КСИР входят сухопутные, военно-воздушные, военно-морские силы и народное ополчение «Басидж». При этом также есть подразделение «эль-Кудс», созданное для действий в интересах Исламской Республики за рубежом.
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