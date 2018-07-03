Ещё
В США предотвратили теракт
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США предотвратили планировавшийся в День независимости теракт 

Lenta.ru 3 июля 2018
Фото: Reuters
ФБР арестовало сообщника террористической организации, готовившей теракт в американском городе Кливленд (штат Огайо) во время празднования Дня независимости США 4 июля. Об этом заявил официальный представитель прокуратуры города Майк Тобин, передает The Washington Post.
48-летний житель юго-восточного пригорода Кливленда Деметриус Н. Питтс, который также известен под именами Абдур Рахим Рахфик и Салахадин Осама Валид, взят под стражу.
Как отмечает издание, мужчина поддерживал «иностранную террористическую организацию», которая планировала устроить террористическую атаку во время парада и салюта. Непосредственно Питтс должен был выбрать место, где взрыв бомбы сможет нанести наибольший ущерб. В частности, террористы собирались подорвать машину или грузовик, начиненный взрывчаткой.
С мужчиной под видом члена террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в России) встретился сотрудник ФБР. Внимание на Питтса обратили, проанализировав его публикации в соцсетях.
ФБР также выяснило, что похожая атака планировалась в Филадельфии.
Последние новости
Раскрыты дата и место встречи Путина и Трампа Работающие пенсионеры останутся без индексаций Путин разрешил блокировать кредитки россиян
Комментарии1  Ещё 14 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва ушла под воду16
Савченко избили в Киеве54
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло20
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»50
В московском метро произошло самоубийство95
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
03:57
«Трудно сказать, что санкции против России эффективны»
В мире Статьи
01:45
МЧС сделало предупреждение москвичам
Общество Новости Москвы
00:42
Лукашенко поверил в братство славян
СНГ В мире
02:44
В московском метро произошло самоубийство
Происшествия
00:41
В Солсбери произошло еще одно отравление
Происшествия В мире
03:57
В деле Рыбкы появился «иностранный осведомитель»
Шоу-бизнес
00:35
Меркель высказалась об отношениях Россия-НАТО
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение