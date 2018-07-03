В США предотвратили теракт

В США предотвратили планировавшийся в День независимости теракт

48-летний житель юго-восточного пригорода Кливленда Деметриус Н. Питтс, который также известен под именами Абдур Рахим Рахфик и Салахадин Осама Валид, взят под стражу.

Как отмечает издание, мужчина поддерживал «иностранную террористическую организацию», которая планировала устроить террористическую атаку во время парада и салюта. Непосредственно Питтс должен был выбрать место, где взрыв бомбы сможет нанести наибольший ущерб. В частности, террористы собирались подорвать машину или грузовик, начиненный взрывчаткой.

ФБР также выяснило, что похожая атака планировалась в Филадельфии.