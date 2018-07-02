В Кремле высказались об отношениях с США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает преждевременным говорить о потеплении отношений России и США.
«Давайте не будем с вами спешить и говорить о потеплениях. Безусловно, отрадным фактом является то, что контакты действительно интенсифицируются, но о потеплении пока говорить рано», — сказал Песков.
По его словам, необходимо обсудить и провести ревизию тех «разногласий и раздражителей», которые есть в двусторонних отношениях.
Песков также уточнил, что в графике Путина пока нет встречи с прибывшими в РФ американскими сенаторами.
Ранее в Совфеде заявили, что российские и американские сенаторы на предстоящей встрече планируют обсудить состояние межпарламентских связей, отношения стран в преддверии саммита Россия — США, борьбу с терроризмом и взаимодействие на Ближнем Востоке.